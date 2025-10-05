Экс-министр здравоохранения Дагестана Беляева арестована по делу о мошенничестве

Бывший министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева арестована на два месяца. Ее подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов республики. Ходатайство об аресте рассмотрел Кировский районный суд Махачкалы.

Сумма ущерба в деле о мошенничестве госпожи Беляевой превышает 1 млн руб. По версии следствия, по ее распоряжению Минздрав республики заключал договоры на техническое сопровождение проекта «Регионального фрагмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Дагестан» с несколькими компаниями. Однако договоры были фиктивны, экс-министр присваивала средства себе.

Татьяну Беляеву назначили врио министра здравоохранения республики в 2020 году. В 2022 году ее утвердили в должности. Она проработала на этом посту до августа 2024 года.