Концерты Мураками и «Три дня дождя», Волковский фестиваль и неделя космоса

В Ярославле открывается традиционный Волковский фестиваль, в программу которого входят спектакли разных театров страны, неделя космоса с мероприятиями в планетарии и фестиваль русского языка, включающий встречи с поэтами и беседы с мастерами слова. На концертных площадках состоятся выступления Neverlove, Mary Gu, «Мураками» и «Три дня дождя». Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Волковский фестиваль

XXV Международный Волковский фестиваль состоится с 7 по 19 октября. Показы спектаклей пройдут на трех площадках: в Волковском театре, КЗЦ «Миллениум» и в Доме актера имени Сергея Пускепалиса.

8 октября в Волковском театре покажут музыкальный спектакль «Вертинский». Александр Домогаров в сопровождении джазового квартета Евгения Борца и артиста пластического жанра Андрея Кислицина расскажет историю жизненного пути «последней звезды Серебряного века». Билеты к настоящему моменту раскуплены, как и на показы 10 октября.

11 октября в КЗЦ «Миллениум» покажут спектакль «Тихий Дон» Санкт-Петербургского театра «Мастерская». Постановка разделена на две части с разным содержанием: начало первой в 14:00, второй — в 19:00. На каждую билеты продаются отдельно. Стоимость — от 800 руб.

12 октября в Волковском театре состоится постановка «Играем Шекспира» московского государственного академического Центрального театра кукол имени С.В. Образцова. В спектакль вошли сцены из пьес: «Гамлет», «Сон в летнюю ночь», «Ромео и Джульетта», «Ричард III», «Отелло», «Король Лир». В каждом отрывке использованы разные системы кукол: планшетные и перчаточные, тростевые и марионетки, маски и сложные необычные инсталляции. Начало в 14:00 и 18:30. Стоимость билетов от 1,5 тыс. руб. С программой спектаклей с 14 по 19 октября можно познакомиться на сайте Волковского театра.

Неделя космоса

В ярославском планетарии стартовала «Всемирная неделя космоса». Она включает показы документальных фильмов: «С огнем в сердце» о героях СВО (6 октября в 19:00), «Космическая одиссея. Портал в будущее» о создании нового модуля российского сегмента «Наука» (7 октября в 19:00), «Астрофотография. Сквозь пространство и время» о Малой обсерватории Московского планетария (9 октября, в 19:00). Вход свободный.

8 октября пройдут научно-популярные лекции «Трибуна ученого» старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии РАН Николая Железнова: в 12:00 «Солнечные окрестности», в 19:00 — «Астероидная опасность». Вход свободный.

С 6 по 10 октября в 14:00 будет проходить полнокупольная программа «Земля глазами Юрия Гагарина» с обзором звездного неба. Стоимость входа — 250 руб. Также каждый день до 10 октября включительно запланированы наблюдения Луны, а 8 и 9 октября — наблюдения Солнца. На все мероприятия нужна обязательная регистрация по телефону +7 (4852) 72-82-00.

Концерты

9 октября в «Китайском летчике Джао Да» пройдет концерт рок-группы Neverlove. Музыканты отечественной тяжелой сцены исполнят лучшие из своих произведений, написанных за минувшие пять лет. Билеты стоят от 1,8 тыс. руб., начало в 19:00.

10 октября в «Руки Вверх! Бар» пройдет концерт поп-певицы Mary Gu. Среди ее хитов — «Не влюбляйся», «Дисней», «Косички». Стоимость билета – от 2,5 тыс. руб., начало в 20:00.

11 октября в Ярославской филармонии пройдет гала-концерт международного проекта «Голос музыки». В программе — произведения Чайковского, Пуччини, Бизе и других композиторов. Зрителям, в частности, представят российско-китайское прочтение «Евгения Онегина». С Ярославским академическим губернаторским симфоническим оркестром выступят лауреаты международных конкурсов Ли Цзинцзин, Ван Циншуан, Ли Шуанг, Ван Ицин и Ду Сюань.

12 октября рок-группа «Мураками» выйдет на сцену «Китайского летчика Джао Да» с программой тура «Избранное». Музыканты спросят у своих фанатов, какие песни исполнить. Стоимость билетов — от 2 тыс. руб., начало в 19:00.

12 октября в Вознесенском выступит коллектив «Три дня дождя» с новым альбомом «Висхолдинг». Прозвучат как главные хиты, так и свежие треки из нового альбома. Стоимость билетов — от 3,2 тыс. руб., начало в 20:00.

Спектакли

10 октября в ДК им. Добрынина покажут мюзикл «Фантом. Призрак Оперы». Основа сюжета — мелодраматические отношения начинающей певицы Кристин и влюбленных в нее покровителя «Оперы» графа де Шандо и ее учителя музыки Эрика, имеющего причины скрывать лицо под маской. Стоимость билетов — от 1,5 тыс. руб., начало в 19:00.

11 октября в ДК им. Добрынина состоится комедийный спектакль «Взрослые игры». События развиваются в Париже, где адвокат устраивает званый ужин, но сам на него не является. Непонятным остается одно — кто всех созвал и зачем? В ролях: Даниил Спиваковский, Ольга Прокофьева, Алена Яковлева и другие. Стоимость билетов — от 1,8 тыс. руб., начало в 18:00.

Выставки и встречи

В Митрополичьих палатах 11 октября состоится открытие 10 сезона лектория. В 15:00 заведующая отделом древнерусского искусства художественного музея Виктория Горшкова прочитает лекцию «Петр Дмитриевич Барановский в Ярославле». Стоимость — 450 руб.

В Ярославском музее-заповеднике в экспозиции «Слово о полку Игорева» 11 октября в 16:00 заместитель директора по научной работе Светлана Блажевская предложит поисследовать шедевры зодчества домонгольской Руси через призму эпохи «Слова». Стоимость билетов — 300 руб.

В Ярославском музее-заповеднике на выставке «Отроки и зумеры» 11 октября в 14:00 состоится интерактивная программа «Как одевались подростки в 19 веке?». Гости примерят элементы одежды разных сословий, поучаствуют в дефиле костюмов, узнают значения слов из ученического сленга той эпохи, а также сравнят современные предметы гардероба с моделями одежды и аксессуарами XIX века. Стоимость входа — 300 руб.

С 9 по 12 октября Фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» совместно с областной библиотекой имени Н. А. Некрасова проведет фестиваль «Родной, семейный…» — масштабное просветительское событие, посвященное устной форме бытования языка, разговорам как неотъемлемой части жизни семьи.

9 октября в 18:30 экскурсовод и культурный блогер Наталья Слободянюк прочитает краеведческую лекцию «Ярославские детали» — о маленьких деталях города, каждая из которых может рассказать увлекательную историю. Лекция состоится в областной библиотеке.

10 октября в 18:00 на улице Володарского, д. 59 состоится лекция «Сказки (НЕ) для детей: Маленький принц».

11 октября в 15:00 в областной библиотеке пройдет творческая встреча с поэтом, переводчиком, автором книг для детей Мариной Бородицкой, в 17:00 — научно-популярная лекция «Что нас злит, а что — тревожит в русском языке» от лингвиста Антона Сомина.

12 октября в областной библиотеке в 13:00 сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова Владимир Пахомов прочитает лекцию «Быть филологом: роскошный максимум» о профессии филолога в наблюдениях, мифах и анекдотах. С полной программой фестиваля можно познакомиться по ссылке.

Спорт

6 октября в «Арене-2000» ярославский ХК «Локомотив» сыграет в матче регулярного чемпионата КХЛ против санкт-петербургского СКА. Остались билеты от 1 тыс. руб., начало в 19:00.

Кино

В кинотеатрах стартовали показы комедии «Нахимовцы. Янтарный берег». Юный Егор переехал в Калининград из Петербурга. У парня началась новая жизнь. Он сходу решает завоевать авторитет и представляется родным братом легендарных нахимовцев Логиновых.

Для семейного просмотра вышла в прокат картина «(Не)искусственный интеллект». Во время экскурсии в научно-исследовательском центре 17-летний Женя оказывается внутри новой модели робота «Апостол», который обладает собственной волей. Получив пилота, машина решает сбежать из лаборатории. Жене, чтобы вернуться, придется договариваться с искусственным интеллектом.

Алла Чижова