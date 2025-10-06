В доходном доме Третьяковых в центре Москвы отроют офисный коворкинг

Оператор коворкингов Aspace откроет трехэтажный сервисный офис в доходном доме Третьяковых, расположенном на углу Кузнецкого Моста и Рождественки в Москве. В компании сообщили «Ъ», что общая площадь офиса составит 4,3 тыс. кв. м.

На отделку помещений Aspace пришлось потратить около 430–516 млн руб., оценили опрошенные «Ъ» эксперты. По их подсчетам, новый сервисный офис окупится примерно за два года. Потенциальный доход объекта составит около 396–480 млн руб. ежегодно.

Открытие коворкинга в историческом здании — одна из стратегий поиска новых доступных площадей для обустройства гибкого офиса. Она позволяет создать уникальный объект в востребованной локации. Однако не все компании готовы сталкиваться с определенными ограничениями, связанными с охраной исторического наследия, а также проводить модернизации инженерных систем или усиления несущих конструкций.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Коворкинг с богатой историей».