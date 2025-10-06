Коворкинг с богатой историей

Из-за критического дефицита вакантных площадей в бизнес-центрах Москвы операторы гибких офисов вынуждены рассматривать для своих проектов альтернативные варианты размещения. Так, Aspace вскоре откроет новую площадку в доходном доме Третьяковых недалеко от станции метро «Кузнецкий Мост» в центре столицы. В отделку коворкинга общей площадью 4,3 тыс. кв. м компания вложила оценочно до 0,5 млрд руб., окупить эти затраты можно будет за два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доходный дом Третьяковых

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Доходный дом Третьяковых

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О том, что оператор коворкингов Aspace откроет трехэтажный сервисный офис общей площадью 4,3 тыс. кв. м в историческом объекте — доходном доме Третьяковых, расположенном на углу Кузнецкого Моста и Рождественки в Москве, “Ъ” сообщили в самой компании. По подсчетам директора отдела по работе с собственниками департамента офисной недвижимости инвестиционно-консалтинговой компании Ricci Антона Грязнова, в отделку помещений Aspace пришлось вложить около 430–516 млн руб. Окупить эти затраты оператор сможет примерно за два года. Потенциальный доход объекта составит около 396–480 млн руб. ежегодно, отмечает заместитель коммерческого директора по вопросам развития Business Club (оператор коворкингов) Михаил Иоаннесянц.

Aspace основан инвестиционной Apollax Group. Сейчас оператор гибких офисов развивается независимо от инвесткомпании. На текущий момент 72,25% долей организации принадлежат АО «Мера недвижимости» (учредители не заявлены), 15% контролируются Сергеем Седовым, остальные 12,25% — Иваном Гуськовым.

Требуемый для открытия коворкинга объем вложений довольно высок из-за значительного подорожания отделки офисных помещений, говорит руководитель отдела услуг собственникам департамента офисной недвижимости CORE.XP Кирилл Бабиченко. По его подсчетам, за последние три года стоимость рабочей силы увеличилась примерно на 15–30%, строительные и отделочные материалы подорожали на 20–60%. На этом фоне темпы открытий новых коворкингов в столице уже начинают замедляться. По прогнозам CORE.XP, объем ввода гибких офисов уже к концу 2025 года может снизиться на 10% год к году, до 32 тыс. кв. м, в 2026 году — еще на 31% год к году, до 22 тыс. кв. м.

Топ-5 крупных операторов коворкингов в Москве по итогам первой половины 2025 года Выйти из полноэкранного режима Название компании Площадь, тыс. кв. м Количество рабочих мест, тыс. штук Space 1 52,3 7,54 Flexity 32,1 3,89 Business Club 30 4,08 Workki 28,5 4,24 Aspace 26,5 3,78 Открыть в новом окне Источник: NF Group.

Еще одним препятствием для операторов сервисных офисов стала критически низкая доля свободных площадей в классических бизнес-центрах, отмечает Антон Грязнов. К концу 2025 года офисная вакантность в Москве снизится на 0,5 процентного пункта год к году, до 4,3%, подсчитала руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. Кроме того, девелоперы предпочитают строить офисы на продажу, а не в аренду — это усугубляет нехватку доступных площадей для обустройства гибкого офиса, добавляет Михаил Иоаннесянц.

В таких обстоятельствах одним из выходов является открытие нового коворкинга в историческом здании. Эта стратегия позволяет создать уникальный объект в востребованной локации, считает замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов. Однако не все компании готовы сталкиваться с определенными ограничениями, связанными с охраной исторического наследия, говорит директор по стратегии и продажам Pridex Spaces (развивает сеть сервисных офисов Multispace) Елизавета Голышева. Кроме того, добавляет она, подобные пространства могут потребовать модернизации инженерных систем или усиления несущих конструкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По прогнозам Антона Грязнова, резкого роста этого сегмента ожидать не стоит: офисное предложение остается ограниченным, а капитальные затраты устойчиво дорожают. Облегчить ситуацию, сложившуюся на рынке коворкингов, сможет лишь рост уровня офисной вакансии минимум до 7–8%, а также значительное увеличение объема нового предложения в аренду, подчеркивает Елизавета Голышева.

София Мешкова, Александра Вебер