ЦСКА открыл счет поражениям

Действующий чемпион Единой лиги ВТБ потерпел сенсационное поражение уже во втором туре первенства. Красно-синие допустили осечку в противостоянии с «Пармой». Пермская команда на своей площадке победила со счетом 83:80.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды ЦСКА Тони Джекири (в центре)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Игрок команды ЦСКА Тони Джекири (в центре)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Уже ко второму туру регулярного первенства Единой лиги ВТБ в ней осталось очень мало команд, способных похвастать послужным списком, в котором нет поражений (на данный момент это УНИКС и МБА). Казалось, что дольше других статус «небитой» команды будет удерживать действующий обладатель титула — ЦСКА. Однако выезд армейцев в Пермь в гости к «Парме», которая начала чемпионат с двух поражений подряд (пермяки наряду с «Локомотивом-Кубанью» «убежали» чуть вперед по графику встреч), обернулся сенсацией.

Уже в начале матча стало понятно, что более 6 тыс. зрителей, собравшихся на трибунах УДС «Молот» (места на арене были распроданы полностью), не пожалеют о том, что выделили воскресный вечер на поход на баскетбол. Хозяева ведь очень бодро начали матч, то расстреливая кольцо соперников с дистанции, то эффективно задействую своих больших под чужим кольцом (тут на руку хозяевам играло то, что в составе ЦСКА не было Тони Джекири плюс Ливио Жан-Шарль как-то слишком быстро подсел на фолы).

У пермяков особенно выделялся Джейлен Адамс, которому в итоге и было суждено стать лучшим игроком матча с коэффициентом эффективности 41.

В итоге «Парма», кажется, неожиданно даже для самой себя ушла в десятиочковый отрыв.

Конечно, это не могло остаться без ответа. Коррективы, внесенные в игру наставником армейцев Андреасом Пистиолисом во время большого перерыва, сразу дали результат. Гости не только сравняли счет, но и вышли вперед. И тут могло показаться, что ЦСКА на достигнутом уже не остановится и будет только наращивать преимущество. Но подопечные Евгения Пашутина уперлись, игру просто так отдавать не захотели.

А за пару минут до сирены у «Пармы» прошли два важнейших дальних броска в исполнении все того же Адамса и Виктора Сандерса. Они дали пермякам преимущество в шесть очков.

ЦСКА, надо сказать, все еще мог спастись и перевести игру в овертайм. Но важнейший бросок в исполнении Мело Тримбла откровенно не получился — мяч даже до корзины не долетел.

В итоге победа «Пармы» со счетом 83:80.

«Хочу поблагодарить пермских болельщиков. Полный зал на открытии домашнего сезона — это невероятно. Первый домашний матч — и сразу с действующим чемпионом лиги. Я рад тому, что болельщики откликнулись и пришли поддержать команду. Сегодня была непередаваемая атмосфера»,— отметил после матча Евгений Пашутин. «Нет сомнений в том, что соперники заслужили эту победу,— сказал, в свою очередь, Пистиолис.— Что касается моей команды, мы начали игру очень мягко, также считаю, что на протяжении всей игры мы не показали хорошей защиты. Кроме того, промазали легкие броски. Нам нужно разобраться в том, что не так, и играть лучше».

Арнольд Кабанов