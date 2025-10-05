США призвали Израиль остановить операцию против «Хамас» для обмена заложников
Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Израиль должен прекратить наносить удары по сектору Газа, чтобы начал работать план президента США Дональда Трампа в части освобождения заложников.
Марко Рубио
Фото: Charly Triballeau / Pool / Reuters
«Я думаю, израильтяне и все остальные признают, что нельзя освобождать заложников во время ударов, поэтому удары придется прекратить… Во время этого не может идти война»,— сказал господин Рубио в ток-шоу «Face the Nation» на канале CBS News.
Он напомнил, что палестинское движение «Хамас» согласилось на предложенную Дональдом Трампом формулу, поэтому нужно создать условия для освобождения заложников. 7 октября 2023 года «Хамас» захватил 251 заложника. 47 из них до сих пор находятся в Газе. Израильская сторона считает, что 25 из 47 заложников погибли.
Согласно плану Дональда Трампа, «Хамас» передаст Израилю всех оставшихся в живых заложников и выдаст тела погибших. В ответ власти Израиля должны освободить 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению, и более 1,7 тыс. жителей Газы, арестованных после начала военных действий.