Гран-при Сингапура — 18-й этап чемпионата мира
1 (1). Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 1:40.22,367. 2 (2). Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — отставание 5,430. 3 (5). Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 6,066, 4 (3). Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 8,146. 5 (4). Кими Антонелли (Италия, Mercedes) — 33,681. 6 (7). Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 45,996. 7 (10). Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 1.20,667. 8 (6). Льюис Хэмилтон (Великобритания, Ferrari) — 1.25,251. 9 (9). Оливер Берман (Великобритания, Haas) — 1.33,527. 10 (18). Карлос Сайнс (Испания, Williams) — 1 круг.
В скобках — место на стартовой решетке.
Чемпионат пилотов
1. Пиастри — 336 очков. 2. Норрис — 314. 3. Ферстаппен — 273. 4. Расселл — 237. 5. Леклер — 173. 6. Хэмилтон — 127. 7. Антонелли — 88. 8. Алекс Албон (Таиланд, Williams) — 70. 9. Изак Аджар (Франция, Racing Bulls) — 39. 10. Нико Хюлькенберг (Германия, Sauber) — 37.
Кубок конструкторов
1. McLaren — 650 очков. 2. Mercedes — 325. 3. Ferrari — 300. 4. Red Bull — 290. 5. Williams — 102. 6. Racing Bulls — 72. 7. Aston Martin — 66. 8. Sauber — 55. 9. Haas — 46. 10. Alpine — 20.
McLaren досрочно стала победителем Кубка конструкторов.