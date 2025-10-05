Повестки хватило для ареста

В Москве заочно арестован заместитель председателя общественного совета Ростуризма, предприниматель Евгений Шулятьев, обвиняемый в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, вместе с сообщниками он похитил 54 млн руб. в ходе исполнения образовательного проекта. Защита господина Шулятьева настаивает на его невиновности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Шулятьев

Фото: Сергей Шинов / Росконгресс Евгений Шулятьев

Фото: Сергей Шинов / Росконгресс

Решить вопрос об избрании Евгению Шулятьеву меры пресечения Тверской суд Москвы с первой попытки не смог. Как рассказывал “Ъ”, в конце сентября председательствующая Анна Баженова отложила слушание на том основании, что суд не получил подтверждения от представителя главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве, что Евгению Шулятьеву направлялись повестки о вызове на допросы. Дело в том, что одним из доводов следствия в пользу ареста фигуранта был тот, что предприниматель скрывается.

На заседание 2 октября следователь явился лично. Он передал судье затребованные материалы. Вслух судья их не зачитывала, однако из выступления адвоката Константина Злобина стало ясно, что следствие представило повестку о явке Евгения Шулятьева в ГСУ на допрос с 2 по 6 мая 2025 года.

«Я не увидел различий с тем, что уже имеется в материалах дела,— заявил господин Злобин.— Повестка подписана 2 мая 2025 года, но это, как известно, выходной день, что очень странно. К тому же повестка не содержит данных о том, куда она была направлена. Наконец, следствие не представило доказательств того, что этот документ был кем-то получен или он был возвращен как недоставленный».

Однако судья Баженова, проведя в совещательной комнате больше часа, все-таки удовлетворила ходатайство ГСУ, заодно арестовав господина Шулятьева на два месяца. Под стражу он должен быть взят после задержания в России либо экстрадиции на родину из-за границы.

В материалах уголовного дела говорится, что Евгений Шулятьев вместе с главой ижевского ООО «Страна возможностей» Романом Суляевым и его подрядчиком Никитой Александровым похитили более 54 млн руб. при исполнении контракта на оказание образовательных услуг.

По данным следствия, в октябре 2022 года между ФГБОУ дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» и ижевским ООО «Страна возможностей» был заключен договор, в соответствии с которым фирма должна была организовывать стажировки педагогов на своей технической базе.

Как считает полицейское следствие, реальных работ по исполнению контракта не проводилось, а приемочной комиссии ФГБОУ фигуранты представили фиктивную отчетность. На ее основании ООО были выплачены предусмотренные договором более 54 млн руб.

В дальнейшем эти деньги, говорится в деле, были переведены со счета «Страны возможностей» другим структурам, обналичены и присвоены.

Как следует из показаний свидетелей, господин Шулятьев являлся бенефициаром ряда компаний, в число которых входит и «Страна возможностей», поэтому якобы и был заинтересован в хищении выделенных на образовательный проект денег. Отметим, что по этому делу также проходит бывший замминистра просвещения Денис Грибов. Ранее он также числился в розыске, но, как сообщал “Ъ”, в декабре прошлого года был задержан в московском аэропорту. Дело экс-чиновника расследуется отдельно по той же ч. 4 ст. 159 УК РФ.

После судебного заседания адвокат Константин Злобин сообщил “Ъ”, что защита намерена обжаловать постановление о заключении его подопечного под стражу, поскольку «оно вынесено в отсутствие доказательств надлежащего уведомления Евгения Шулятьева о возбуждении в отношении него уголовного дела, вызове на допрос и предъявлении обвинения».

Что касается самого обвинения, предъявленного предпринимателю заочно, то адвокат Злобин отметил, что у него нет оснований доверять показаниям свидетелей, имеющимся в деле.

«Там практически не говорилось о роли и участии моего подзащитного в хищении,— заметил адвокат,— а значит, ни один из элементов преступных действий, вменяемых в вину Евгению Шулятьеву, не подтверждается доказательствами».

Алексей Соковнин