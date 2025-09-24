Арест потребовал повестки

В Москве суд не смог за одно заседание решить вопрос о мере пресечения заместителю председателя общественного совета Ростуризма, предпринимателю Евгению Шулятьеву. Ему вместе с сообщниками инкриминируется хищение 54 млн руб. при исполнении образовательного проекта. Следствие настаивало на его аресте, утверждая, что фигурант скрывается и объявлен в международный розыск, однако не сумело убедить суд в том, что господин Шулятьев должным образом был извещен о возбуждении против него дела и вызовах на допросы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Шулятьев

Фото: Сергей Шинов / Росконгресс Евгений Шулятьев

Фото: Сергей Шинов / Росконгресс

Тверской суд Москвы планировал 24 сентября рассмотреть ходатайство Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве о заочном аресте на два месяца Евгения Шулятьева. Ему инкриминируется мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В материалах уголовного дела говорится, что Евгений Шулятьев вместе с главой ижевского ООО «Страна возможностей» Романом Суляевым и его подрядчиком Никитой Александровым похитили более 54 млн руб. при исполнении контракта на оказание образовательных услуг.

По данным следствия, в октябре 2022 года между ФГБОУ дополнительного профессионального образования (ДПО) «Институт развития профессионального образования» и ижевским ООО «Страна возможностей» был заключен договор, в соответствии с которым фирма должна была организовывать стажировки педагогов на своей технической базе. Как считает полицейское следствие, реальных работ по исполнению контракта не проводилось, а приемочной комиссии ФГБОУ фигуранты представили фиктивную отчетность.

На ее основании ООО были выплачены предусмотренные договором более 54 млн руб. В дальнейшем эти деньги, говорится в деле, были переведены со счета «Страны возможностей» другим структурам, обналичены и присвоены.

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетелей, господин Шулятьев являлся бенефициаром ряда компаний, в число которых входит и «Страна возможностей», поэтому якобы и был заинтересован в хищении выделенных на образовательный проект денег. Отметим, что по этому делу также проходит бывший замминистра просвещения Денис Грибов. Ранее он также числился в розыске, но, как сообщал “Ъ”, в декабре прошлого года был задержан в московском аэропорту. Дело экс-чиновника расследуется отдельно по той же ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Адвокат господина Шулятьева Константин Злобин, в свою очередь, отметил, что на сегодняшний день допросить следствию удалось лишь другого фигуранта — экс-гендиректора уже ликвидированной фирмы «Страна возможностей» Романа Суляева, а также нескольких свидетелей из числа финансовых работников этой и других компаний, через которые якобы выводились деньги. Однако, по словам господина Злобина, в этих показаниях практически ничего не говорилось о роли и участии его подзащитного в хищении. Стало быть, сказал адвокат, «ни один из элементов вменяемых Евгению Шулятьеву преступных действий не подтверждается содержащимися в деле доказательствами, соответственно, имеются все основания утверждать, что следователем никак не доказана причастность моего подзащитного к вменяемому преступлению».

Кроме того, требуя отклонить ходатайство следствия о заочном аресте господина Шулятьева, адвокат Злобин подчеркнул, что имеются все основания сомневаться в том, что полиция вообще пыталась разыскать его подзащитного.

В частности, отметил защитник, в материалах дела нет убедительных доказательств, что господина Шулятьева вызывали на допросы, посылали по адресу его регистрации в Москве повестки или пытались их передать через супругу. Однако в мае Евгению Шулятьеву было предъявлено заочное обвинение, 19 июня он был объявлен в федеральный, а 4 сентября — в международный розыск. Причем о последнем защите стало известно лишь в суде.

Присутствовавшая на заседании помощник следователя не смогла сразу ответить на вопрос судьи, посылались ли повестки и уведомления подследственному Шулятьеву, а если да, то кем и когда. В свою очередь, участвовавший в заседании прокурор заявил, что ходатайство об аресте законно и обоснованно. Но судья Анна Баженова согласилась с доводами защитника и перенесла заседание, предоставив время следствию для представления доказательств того, что объявленного в розыск предпринимателя оповестили о возбуждении в отношении него дела и вызывали в ГСУ для проведения следственных действий.

Алексей Соковнин