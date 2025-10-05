Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ярославской области в пожаре погиб человек

В деревне Лискино Брейтовского округа при пожаре в частном доме погиб 76-летний мужчина. Инцидент произошел 4 октября, сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Пожарные прибыли на место и ликвидировали огонь. В операции участвовали шесть человек и три единицы техники. Однако дом площадью 48 кв. м был полностью уничтожен огнем.

Предварительное расследование показало, что пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем при эксплуатации отопительной печи. МЧС России напоминает о необходимости соблюдать меры предосторожности при использовании печного оборудования.

