Туры оплатили сроком

В столице вынесен приговор по делу бывших менеджеров ООО Polar Tour, признанных виновными в особо крупном мошенничестве. Компания в 2018 году собрала 350 млн руб. средств туристических агентств, после чего свернула свою деятельность, не вернув никому деньги. Две фигурантки получили семь и четыре года колонии, еще один наказания избежал, отправившись на СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Дорогомиловский суд Москвы 30 сентября вынес приговор бывшим финдиректору ООО Polar Tour Наталье Качесовой и сотруднице фирмы Светлане Смирновой. Обеим инкриминировалось особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В прениях сторон гособвинение просило признать их виновными и приговорить к девяти и шести годам колонии соответственно. В деле был и третий фигурант — экс-начальник отдела по работе с турагентствами Анар Мирзоев. Однако последний подписал контракт с Минобороны и ушел на СВО.

Для обеих подсудимых это было уже второе уголовное дело, причем фабулы у них похожи, различался лишь размер ущерба: в первом случае он составлял 200 млн руб., во втором – 350 млн.

В марте 2021 года тот же Дорогомиловский суд приговорил Качесову, Мирзоева и Смирнову соответственно к шести, четырем и трем годам колонии. Интересно, что двум первым прокурор просил меньшие сроки, а Смирновой — и вовсе условный.

Как ранее сообщал “Ъ”, действовавшая на рынке туристических услуг Polar Tour почти 20 лет выступала посредником между турагентствами и туроператорами, занимавшимися бронированием самолетов, мест в зарубежных гостиницах и отелях. Туроператорам это было выгодно, поскольку им приходилось работать с одной компанией, которая передавала им от турагентов целые пакеты заявок на обслуживание.

По словам юриста Александра Байбордина, помогавшего впоследствии турагентствам отбиваться от исков потерпевших граждан, часть средств Polar Tour получала по безналичному расчету, а часть — наличными. И если первая часть денег расходовалась по назначению, то вторая — по усмотрению руководства фирмы.

Когда же в середине июня 2018 года ООО заявило о прекращении деятельности, потери множества турагентств исчислялись сотнями миллионов рублей. По заявлению потерпевших УВД ЗАО Москвы возбудило в 2020 году уголовное дело.

Фигуранты не признавали своей вины. Они утверждали, что действовали не самостоятельно, а лишь исполняли указания бенефициара Polar Tour — гражданина Болгарии и Турции Томэна Осзцоя. Якобы именно он давал указания о переводах средств.

Суд, впрочем, посчитал вину обеих подсудимых доказанной. Отметим, что госпоже Качесовой вменялось более двух десятков эпизодов мошенничества, а госпоже Смирновой — лишь три.

С учетом неотбытого первого срока суд путем частичного сложения наказаний назначил Наталье Качесовой семь лет колонии общего режима, Светлане Смирновой — четыре года. Также обе по искам должны заплатить потерпевшим около 10 млн руб.

После заседания адвокаты категорически отказались от комментариев, но своим подзащитным они сказали, что обязательно обжалуют приговор.

Алексей Соковнин