Лидер «Хамас» выступил с обращением спустя месяц после удара Израиля по Дохе

Лидер палестинского движения «Хамас» Халиль Аль-Хайя выступил с обращением впервые после удара Израиля по его резиденции в Дохе. Видео с его участием показали в эфире телеканала Al Arabiya.

Когда и где было записано видеообращение, не уточняется, однако в нем Халиль Аль-Хайя прокомментировал гибель своего сына Хаммама Аль-Хайи и директора его офиса. «Нет никакой разницы между любым мучеником в Газе и моим сыном, который стал мучеником в результате покушения, и остальными членами моей семьи, погибшими мучениками»,— сказал лидер «Хамас».

9 сентября ЦАХАЛ атаковал штаб руководства палестинского движения в Дохе. Помимо сына лидера движения и директора его офиса, погиб убит сотрудник внутренней безопасности Катара. Катарские власти осудили действия Израиля. 29 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился перед премьером Катара Мухаммедом бин Абдель Рахман Аль Тани за удар по Дохе и заверил, что такие действия больше не повторятся.