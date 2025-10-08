Разрозненная цифра

Нефтегазовый сектор России активно внедряет в работу различные IT-решения, но их применение остается преимущественно локальным и разрозненным. По мнению экспертов, для достижения устойчивого технологичного развития отрасли необходима сквозная и комплексная цифровизация.

Сегодня нефтегазовая отрасль благодаря импортозамещению переживает вторую волну цифровизации

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Сегодня нефтегазовая отрасль благодаря импортозамещению переживает вторую волну цифровизации

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Нефтегазовый сектор уверенно занимает ведущие позиции в области цифровизации производственных и управленческих процессов, в том числе в формате импортозамещения. В 2024 году, по данным Минэнерго, представители отрасли потратили более 90 млрд рублей на закупку отечественного ПО и более 30 млрд на оборудование с российской электронной компонентной базой. Тем не менее, по оценке экспертов, цифровизация отрасли в силу различных факторов пока неоднородна.

Возможности ограничены

Сегодня цифровая трансформация нефтегазового сектора, отмечает менеджер группы разработки цифровых решений направления производственного консалтинга «Рексофт Консалтинг» Александр Чернов, плотно связана с импортозамещением. Текущий ее уровень в отрасли, по разным источникам, оценивается в 40–60%. К лидирующим направлениям импортозамещения можно отнести операционные системы и офисное ПО, имеются определенные успехи в замещении систем учетного контура. «Что же касается таких направлений, как, например, специализированное прикладное ПО, ПО для виртуализации IT-инфраструктуры, вычислительное оборудование и системы хранения данных, то следует отметить, что импортозамещение сталкивается с определенными объективными затруднениями, поскольку возможности российских аналогов пока не полностью отвечают требованиям. По всей вероятности, полного замещения иностранного ПО на объектах критической инфраструктуры в ближайшее время не произойдет ввиду того, что для определенной части ПО пока нет российских аналогов с требуемыми свойствами»,— полагает эксперт.

По словам директора по работе с промышленным сектором группы Arenadata Максима Власюка, сегодня нефтегазовая отрасль благодаря импортозамещению действительно переживает вторую волну цифровизации. Сильнее всего российские IT-компании закрепились в операционном контуре: добыча, логистика, управление транспортными потоками. «Слабее ситуация в сегменте высокоуровневых систем управления переработкой, в специализированном ПО для геологии и геофизики, а также в части интеграции с зарубежным оборудованием и контроллерами. Здесь долгие годы применялись западные продукты, и их полная замена пока затруднена. По оценкам аналитиков, доля российского ПО в промышленности и ТЭК сегодня не превышает 31–33%. Тормозит развитие и ограниченность кадровых ресурсов: специалистов по разработке отраслевого софта заметно меньше, чем потребностей рынка»,— рассуждает господин Власюк.

Чаще всего российские IT-решения в нефтегазе применяются там, где процессы давно стандартизированы, замечает коммерческий директор ROXIT (входит в ГК «КОРУС Консалтинг») Антон Колосов. Это управление ресурсами предприятия, управление персоналом, бюджетирование, корпоративная BI-аналитика. Здесь импортозамещение прошло быстрее, и сейчас отрасль уже меньше зависит от западного софта: согласно оценкам участников рынка, доля импортного ПО в российском нефтегазе в 2020 году была выше 90%, а к 2023–2024 годам снизилась примерно до 30%. «Более сложной остается ситуация в производственном сегменте, особенно это касается узкоспециализированых отраслевых решений: MES, SCADA, цифровые двойники на уровне НПЗ и месторождений. Это связано с определенным уровнем технологической зависимости (например, бизнес нуждается на только в программных, но и в аппаратных комплексах), нехваткой специалистов по интеграции, растущими ценами на сложные IT-проекты»,— рассуждает господин Колосов.

Схожие выводы делает и коммерческий директор GreenData Сергей Лебедев. По его словам, нефтегазовая отрасль прошла этап точечных внедрений и перешла к прагматичному масштабированию. Однако цифровизация сектора развивается неравномерно. «Наиболее активно российские IT-решения задействуются в сегментах ТОиР и EAM, мониторинга, закупок и логистики, финконтроля и комплаенса. Именно здесь замещение зарубежного ПО прошло наиболее успешно: есть зрелые CRM, BPM и платформы документооборота. Сложнее ситуация в инженерном ПО и высоконагруженных промышленных системах, что объяснимо как исторической зависимостью от западных вендоров, так и высокой стоимостью разработки аналогов. Исправить ее возможно через развитие отраслевых консорциумов и кооперацию IT-вендоров с нефтегазовыми компаниями: так можно быстро нарастить экспертизу и предложить конкурентные решения»,— считает эксперт.

От локального к сквозному

По мнению IT-специалистов, для полноценной цифровизации нефтегазового сектора необходимо усилить интеграцию сквозных процессов. Такой подход может стать ключевым фактором устойчивого развития отрасли в условиях современного рынка и последних геополитических изменений в мире.

Генеральный директор компании «Стеллар» Елена Титова считает, что эффективный переход от локальных инициатив к сквозным процессам возможен только при условии, что цифровизация перестанет восприниматься как отдельный IT-проект. Она должна быть частью бизнес-стратегии компаний, где каждое новое технологическое решение сразу проектируется с учетом интеграции в единую цифровую среду. «В этом ключе важно развивать компетенции внутри отрасли и одновременно привлекать внешних экспертов, которые могут предложить проверенные методологии построения цифровых архитектур. Самое интересное, что российские IT-команды уже прекрасно научились трансформировать банки, финансы и ритейл, создав там зрелые цифровые экосистемы. Теперь пришло время промышленности — нефти и газа, чтобы сделать аналогичный шаг и войти в новую цифровую эру»,— комментирует госпожа Титова.

«Чтобы перейти от локальных пилотов к сквозным процессам, необходима архитектурная дисциплина: единые корпоративные стандарты данных, открытые API для взаимодействия систем, и четкая стратегия цифровой трансформации, утвержденная на уровне совета директоров. Только так можно обеспечить непрерывный поток данных от датчика в скважине до финансового отчета в головном офисе. И здесь ключевую роль должны сыграть именно российские IT-разработчики, предлагая отрасли комплексные решения, а не набор разрозненных продуктов»,— полагает основатель Netrack Алексей Рубаков.

По словам директора департамента реализации инфраструктурных проектов компании «Софтлайн Решения» (ГК Softline) Виталия Попова, в цифровизации отрасли необходима стратегия на уровне руководства. Она должна четко определять, где компания находится сейчас и куда стремится. «Важно разбить движение к целям на понятные этапы с измеримыми показателями эффективности — по сути, как полноценный проект. Без управленческого "сигнала сверху" цифровая трансформация не состоится. Мало просто внедрить цифровой инструмент — нужна культура его использования. Часто компании сталкиваются с тем, что решение формально внедрено, но сотрудники не вовлечены и не понимают, зачем им вносить данные. Это особенно заметно в производственных отраслях: например, бурильщик не видит прямой пользы от заполнения системы учета. Поэтому важно объяснять, какую практическую ценность несет цифровизация и как она помогает решать рабочие задачи. Кроме того, решения должны быть совместимы между собой: от архитектуры и интеграционных слоев до API и обмена данными. Без этого невозможно выстроить сквозные процессы»,— подчеркивает господин Попов.

Оптимальный путь по модернизации процессов в том, делится своим мнением заместитель генерального директора по сервисному направлению ГК «Цифровые привычки» Сергей Азоркин, чтобы строить цифровизацию «снизу вверх», начиная с цифровизации существующих процессов, а не спускать сверху абстрактные инициативы. «Соответственно, важно, чтобы операционная деятельность внутри компании была регламентирована. Грамотно выстроенный процесс внедрения также может помочь в ускорении цифровизации. Эффективный цикл выглядит примерно так: сначала проводим аудит и ищем "узкие места", которые можно улучшить с помощью технологий, проводим пилотное внедрение решения. Затем оцениваем эффективность работы и начинаем масштабирование»,— говорит он.

Руководитель практики промышленной кибербезопасности Positive Technologies Дмитрий Даренский считает, что такие технологические переходы в масштабах целой отрасли и даже страны не имеют готовых сценариев, каких-то стандартов или формализованных регламентов. «Как нет и каких-то универсальных критериев эффективности таких процессов. По сути, каждая отраслевая компания или предприятие сами определяют свой путь. И ключевым аспектом здесь будет кооперация между отраслевыми предприятиями, разработчиками, интеграторами и регуляторами»,— уверен эксперт.

Артем Алданов