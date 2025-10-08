В поисках альтернативы

В этом году значительная часть регионов столкнулась с дефицитом бензина, на автозаправках выросли многочасовые очереди. Для решения проблемы федеральные власти предложили отменить ввозные пошлины на импорт топлива. Можно предположить, что предложение если и не решит полностью проблему, то как-то смягчит ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Однако возникшие сложности могут ускорить процессы по увеличению доли электромобилей и транспорта, работающего на природном газе. Считается, что именно отсутствие широкой сети зарядок тормозит увеличение количества электромобилей. Вероятно, властям следует более активно стимулировать инвесторов вкладываться в открытие зарядных станций.

Ситуация с транспортом, работающим на газе, обстоит несколько лучше. В Петербурге среди других регионов сегодня едва ли не самый большой парк автобусов, работающих на газе. Потенциальные сложности с заправкой могут стимулировать власти развивать альтернативную инфраструктуру и дальше. В городе пока с дефицитом топлива проблем нет, однако подстраховаться не помешает.

Другим возможным способом решения проблемы могло бы стать развитие мини-НПЗ (к ним принято относить площадки с объемами выпуска менее 1 млн тонн топлива в год). Сегодня, по подсчетам аналитиков, на них приходится относительно скромная доля рынка: например, небольшие нефтеперерабатывающие предприятия производят только 5% бензина, вырабатываемого в стране, и 6% дизельного топлива. Как и любое малое производство, такие предприятия способны более гибко реагировать на текущую ситуацию, оперативнее решать возникающие проблемы. Но для развития мини-НПЗ нужна помощь со стороны государства.

Как бы ни было, появление подобных проблем, с одной стороны, создает экономике сложности, зато с другой — дает возможность развивать новые направления и искать инновационные решения. Главное здесь не мешать бизнесу, а это для чиновников всегда задача непростая.

Валерий Грибанов, редактор Guide «Нефть и газ»