В Воронежской области доля нелегального табачного рынка упала до 3,2%

В Воронежской области доля нелегального рынка табачной продукции во втором квартале 2025 года по сравнению с концом 2024-го сократилась более чем в три раза — с 10,4% до 3,2%. Об этом сообщили в АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» (ННЦК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Липецкой области показатель снизился с 15,9% до 13,5%, в Орловской — с 17,4% до 13,8%. Вместе с тем в Тамбовской области динамика носит противоположный характер: здесь показатель вырос с 12,5% до 12,8%. Данные по Белгородской и Курской области в организации не раскрыли.

В Центральном федеральном округе теневой рынок сократился до 11% во втором квартале 2025 года (по итогам четвертого квартала 2024-го показатель составлял 12%). Доля незаконного оборота сигарет в России летом составила 9,5%.

«В прошлом году в стране было закрыто рекордное количество подпольных производств табачной и никотиносодержащей продукции — 22, что на 40% больше, чем в 2023 году. С начала 2025 года ликвидировано уже 12 таких производств»,— прокомментировала управляющая по корпоративным вопросам Южного региона аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Алиса Андреева.

В мае Finexpertiza провела исследование, которое показало, что в Белгородской области больше всего потребителей электронных сигарет среди курильщиков в Черноземье — 14,3%.

Анна Швечикова