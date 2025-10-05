«Сибирь» одержала победу над «Барысом» в матче КХЛ

ХК «Сибирь» выиграл у «Барыса» в матче КХЛ со четом 1:0 по буллитам. Победный гол исполнил нападающий новосибирцев Никита Сошников.

На данный момент «Сибирь» занимает девятое в место в конференции Восток КХЛ. Следующий матч новосибирская команда проведет 10 октября с «Ладой» в Тольятти.

Ранее «Сибирь» объявила об отставке главного тренера Вадима Епанчинцева. На его место был назначен Вячеслав Буцаев, контракт с которым был подписан до конца сезона 2025/2026.

Александра Стрелкова