В Тюмени создадут площадку для легкоатлетов на месте заброшенного «Локомотива»

В Тюмени появится площадка для занятий легкой атлетикой на месте заброшенного стадиона «Локомотив» возле железнодорожного вокзала. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Максим Афанасьев.

«Мы осознаем, что в условиях ограниченности финансовых средств реализация столь масштабного проекта будет весьма непростой задачей. Поэтому мы начали активно искать возможности привлечения инвесторов»,— написал господин Афанасьев.

Стадион расширят до стандартной длины круга в 400 м, обустроят шести- и восьмиполосные беговые дорожки, чтобы он соответствовал мировым стандартам. Там же появится зона для метания ядра и копья.

Стадион можно будет использовать и в зимнее время. Там хотят организовать городской каток, где будет не только лед, но и инфраструктура для переодевания, проката коньков и отдыха. Проект рассчитан на несколько лет.

Напомним, в районе Старого Тобольского тракта в Тюмени планируют построить стадион за 15 млрд руб. Вместимость ледовой аренды составит не менее 10 тыс. человек, а проект осуществят с использованием инструментов государственно-частного партнерства.

Анна Капустина