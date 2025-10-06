Курская облдума утвердила нового председателя

Депутаты Курской областной думы на внеочередном заседании 4 октября избрали председателем парламента Николая Жеребилова («Единая Россия»), который исполнял обязанности спикера после отставки Юрия Амерева в начале лета. За господина Жеребилова проголосовали все присутствовавшие в зале 34 депутата.

73-летний Николай Жеребилов, который был единственным кандидатом на этот пост, заседает в облдуме с 2006 года. До избрания депутатом он трудился в местной сельскохозяйственной академии, в том числе на посту проректора. В 2016–2021 годах господин Жеребилов уже возглавлял региональный парламент, а в текущем созыве занимал должность первого заместителя спикера.

Перед избранием Николай Жеребилов напомнил коллегам, что им предстоит серьезная работа по реализации нацпроектов и законодательному обеспечению предвыборной программы губернатора Александра Хинштейна, избранного на этот пост в сентябре. «Но самая главная задача — совместно с губернатором и жителями региона активно включиться в восстановление нашего приграничья»,— подчеркнул он.

После голосования присутствовавший на заседании господин Хинштейн поздравил спикера с единодушной поддержкой его кандидатуры и тоже отметил необходимость консолидации законодательной и исполнительной власти региона: «У нас одна партия — Россия, у нас одна политическая фракция — Курская область». Губернатор напомнил, что сейчас идет формирование регионального правительства и он открыт к депутатским предложениям по кандидатурам, так как «люди сегодня нужны».

Напомним, предыдущий спикер курской облдумы Юрий Амерев сложил полномочия по собственному желанию в конце июня. Как поясняли тогда “Ъ” источники в депутатском корпусе, господин Амерев не смог выстроить конструктивный диалог с тогда еще врио губернатора Александром Хинштейном. Новый созыв областного парламента будет избран в 2026 году.

Сергей Толмачев, Воронеж