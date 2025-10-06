Доверяй, но проверяй

Первое полугодие 2025 года было успешным для рынка доверительного управления. Основным драйвером роста выступило доверительное управление средствами корпоративных клиентов и пенсионными резервами НПФ, а также розничные ПИФы. Несмотря на пересмотр темпов снижения ключевой ставки и ужесточение риторики ЦБ, участники рынка рассчитывают на продолжение роста активов, хотя и видят снижение темпов притока новых средств от розничных клиентов.

По оценке «Эксперт РА», суммарные активы 41 управляющей компании (УК), раскрывшей такие данные, составили 11,5 трлн руб., или около 39% от активов всех УК, согласно данным ЦБ (29,7 трлн руб.). В отчетный период активы под управлением 37 УК, раскрывавших данные в начале года, выросли на 12,5%, до 11 трлн руб. Это сопоставимо с ростом выручки всех компаний, согласно данным Банка России (12,9%).

Одним из драйверов роста активов выступило индивидуальное доверительное управление (ДУ) средствами корпоративных клиентов. За полугодие активы данного ДУ под управлением УК выросли на 37%, до 1,48 трлн руб. Такой значительный прирост активов генеральный директор УК «Промсвязь» Владимир Сердюков связал с притоком средств клиентов, а также с переоценкой. Корпоративные портфели имеют умеренно консервативный профиль с преобладающей долей облигаций. «За первое полугодие облигации дали прирост около 15% годовых за счет смягчения ДКП ЦБ»,— отмечает господин Сердюков.

Опережающими темпами выросли пенсионные резервы НПФ (20%, до 1,34 трлн руб.) и активы розничных фондов (открытых и биржевых паевых инвестфондов — рост на 16,8%, до 1,36 трлн руб.). В случае резервов почти половину всего прироста обеспечила УК «ТКБ Инвестмент Партнерс» (рост в 2,5 раза, до 170 млрд руб.). Как пояснил гендиректор компании Дмитрий Тимофеев, прирост произошел прежде всего за счет притоков в мандаты программы долгосрочных сбережений (ПДС). К середине 2025 года объем привлеченных средств в рамках ПДС превысил 414 млрд руб., свидетельствуют данные ЦБ.

Рост розничных фондов обеспечен в первую очередь притоком новых средств. По данным Investfunds, по итогам полугодия чистые привлечения в такие ПИФы составили 282 млрд руб. «Притоку средств в открытые ПИФы способствовали ожидания инвесторов роста доходностей облигационных фондов на фоне возможного снижения ключевой ставки»,— отмечает директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Диана Сергиенко.

Однако не все направления демонстрируют положительную динамику. В частности, активы ДУ физлиц снизились на 0,3%, до 1,2 трлн руб., на треть, до 214 млрд руб., сократились резервы страховых компаний. Гендиректор УК «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева объясняет негативный результат в ДУ физлиц влиянием валютной переоценки. «Традиционно клиенты данного сегмента заметную долю портфелей держат в валютных инструментах, и укрепление рубля по итогам полугодия почти на 30% нивелировало их рост и притоки новых средств,— отмечает она.— Чистое привлечение в доверительное управление по полугодию составило 80 млрд руб.». Падение активов, переданных от страховых компаний, как считает Дмитрий Тимофеев, может быть связано с выводами из-за закрытия стратегий по страхованию жизни, а новые деньги по продажам НСЖ страховщики оставляли у себя.

Несмотря на двузначные темпы роста активов, выручка УК росла меньшими темпами. По итогам первого полугодия выручка от ДУ крупнейших УК выросла на 7% год к году, до 49 млрд руб., что было связано в том числе с низкими продажами фондов акций и облигаций во втором полугодии 2024 года (см. “Ъ” от 20 августа). С начала года наряду с фондами денежного рынка управляющие активно продавали ПИФы облигаций, которые, как отмечает гендиректор УК «Первая» Андрей Бершадский, являются более маржинальными продуктами, чем фонды денежного рынка. Поэтому в дальнейшем он ждет положительного эффекта на выручке.

Относительно дальнейших перспектив участники рынка высказываются с осторожностью из-за замедления темпов снижения ключевой ставки Банком России. Одними из первых на это отреагировали частные инвесторы — как итог, приток средств в розничные фонды в сентябре составил лишь 75,7 млрд руб., что почти в 2,5 раза ниже результата августа и является худшим результатом за последние пять месяцев. «Пересмотр траектории снижения ключевой ставки послужил негативным триггером для рынка акций. Видим незначительные оттоки из наших стратегий акций и ПИФов»,— отмечает руководитель департамента портфельных инвестиций «ВИМ Инвестиции» Сергей Дюдин. По мнению Ирины Кривошеевой, во втором полугодии прирост активов продолжится как за счет притоков в розничные фонды, так и за счет альтернативных инвестиций (фонды недвижимости, направление pre-IPO).

Виталий Гайдаев