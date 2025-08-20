Управляющие вложились в персонал

По итогам первого полугодия крупнейшие управляющие компании (УК) не смогли существенно увеличить выручку от основной деятельности. Суммарное вознаграждение УК составило 49 млрд руб., что лишь на 7% выше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом компании продолжили активно увеличивать расходы на персонал, рассчитывая на переток средств с депозитов на фондовый рынок из-за снижения ключевой ставки ЦБ.

Выручка УК от услуг доверительного управления по итогам первого полугодия выросла всего на 7% год к году, до 49 млрд руб. Это следует из отчетности более 100 крупнейших компаний (выручка от услуг ДУ более 100 млн руб. по итогам 2024 года). Темпы роста оказались более чем втрое ниже значений аналогичного периода 2024 года. Отставание связано со слабой динамикой на фондовом рынке на протяжении большей части отчетного периода. Несмотря на хороший старт индекса Мосбиржи на фоне первых переговоров президентов США и России и преодоление в феврале уровня 3370 пунктов, по итогам полугодия в отсутствие прогресса в переговорах с Украиной он остановился на отметке 2847, что на 1,3% ниже значения конца 2024 года.

Вместе с тем произошли незначительные изменения в расстановке сил на рынке. Если по итогам первого полугодия 2024 года на первую пятерку рыночных компаний приходилось более 41,62% выручки (19,1 млрд руб.), то по итогам минувшего полугодия — 41,46% (20,32 млрд руб.). При этом на первое место вернулась УК «Альфа-Капитал», выручка которой выросла на 15,7%, до 7,2 млрд руб. Доминировавшая в минувшем году УК «Первая» отчиталась об уменьшении выручки на 8,2%, до 5,7 млрд руб. Тройку замыкает УК «Атон-Менеджмент», которая с показателем 2,5 млрд руб. поднялась с пятого места (по итогам 2024 года).

Показатели крупнейших управляющих компаний по итогам первой половины 2025 года (млн руб.) Выйти из полноэкранного режима Название Выручка Расходы на персонал Чистая прибыль 6 мес. 2025 6 мес. 2024 6 мес. 2025 6 мес. 2024 6 мес. 2025 6 мес. 2024 «Альфа-Капитал» 7187,3 6212,9 1821,0 1662,3 1968,7 1393,6 «Первая» 5734,4 6243,5 1432,9 1115,2 3682,6 4183,9 «Атон-Менеджмент» 2527,3 1501,0 885,3 723,3 376,3 396,2 «ВИМ Инвестиции» 2450,3 2123,0 1379,8 1263,2 139,3 452,3 «Райффайзен» 2421,3 2589,0 331,4 356,5 1303,7 1159,0 «Астра Управление активами» 2287,6 812,3 379,0 181,2 1319,2 467,1 «ААА Управление капиталом» 2250,5 1914,4 1020,9 830,8 1101,7 996,1 «Современные фонды недвижимости» 1649,8 1234,7 885,1 610,0 428,9 359,4 «ТКБ Инвестмент Партнерс» 1289,1 1590,2 284,3 235,8 869,2 1040,1 «РСХБ управление активами» 1266,5 1630,0 378,9 382,5 258,2 397,9 «Т-Капитал» 1204,6 248,8 67,2 42,1 777,7 138,8 «Бизнес и инвестиции» 1193,5 1116,0 76,9 46,4 1267,9 1078,4 «Лидер» 945,1 581,8 720,6 669,7 1450,8 517,7 «Промсвязь» 862,8 949,9 468,5 326,6 262,6 415,1 «Агана» 782,8 175,1 70,9 52,7 583,3 86,6 «Ингосстрах-Инвестиции» 776,6 535,6 155,2 126,9 589,5 345,6 «Прогрессивные инвестиционные идеи» 673,6 1949,7 150,1 267,6 527,3 1466,3 «Трансфингруп» 596,6 546,8 219,5 138,0 687,8 504,7 «ВИМ Сбережения» 540,8 433,5 134,2 103,0 179,2 225,0 Группа компаний «Апрель Капитал» 528,7 509,2 160,3 125,5 289,6 247,9 Открыть в новом окне Источник: отчетность компаний.

Замедление темпов роста выручки, или ее снижение, как отмечают в компаниях, связано в первую очередь с уменьшением поступлений от управления паевыми инвестиционными фондами (ПИФ). «Во второй половине 2024 года на фоне высоких процентных ставок продавались только продукты со стратегиями денежного рынка в низкомаржинальной оболочке, в частности БПИФ (биржевой ПИФ), что и привело к снижению выручки в сравнении с аналогичным периодом 2024 года»,— пояснили в УК «Первая». По словам гендиректора «Альфа-Капитала» Ирины Кривошеевой, перераспределение активов клиентов из классических инвестиционных продуктов на акции в сторону менее маржинальных продуктов с инструментами денежного рынка и облигации оказало давление на общую маржинальность бизнеса УК, но позитивно повлияло на доходность по портфелям клиентов.

Из общей картины выбивались некрупные компании, которые смогли за последний год существенно нарастить активы. Выручка таких игроков выросла за квартал в 2–5 раз. Портфельный управляющий «Т-Капитала» Евгений Митюков рассказал, что по итогам минувшего года объем активов под управлением УК вырос с 70 млрд руб. до более чем 300 млрд руб., число пайщиков увеличилось на 1,5 млн человек. Одним из локомотивов роста выручки стали компании, работающие с закрытыми фондами, которые в последние годы были флагманом рынка доверительного управления. «Интерес к ЗПИФам растет, что подтверждается как ростом активов ЗПИФов, так и ростом количества фондов. Увеличение количества клиентов при грамотном управлении активами влечет рост доходов»,— отмечает управляющий директор «КСП Капитал УА» Дмитрий Ярцев.

Несмотря на не лучшие условия, большинство УК активно наращивали затраты на ведение бизнеса. Так, административные расходы в целом по рынку увеличились на 21,7%, до 6,4 млрд руб., траты на персонал выросли на 14,5%, до 17 млрд руб. При этом число сотрудников выросло год к году почти на четверть (у 70 УК, предоставивших такие данные, их численность на середину года достигла 5,38 тыс. человек, тогда как годом ранее составляла 4,37 тыс. человек.). В «Альфа-Капитале», рассказали о том, что по итогам только первого полугодия численность персонала выросла на 8% (до 711 человек), из них 26% — работники IT- и онлайн-сегментов. В таких условиях произошло заметное падение темпов роста чистой прибыли. В отчетный период она выросла в целом по отрасли лишь на 3,4%, до 22 млрд руб.

«В ожидании перехода ЦБ к более мягкой ДКП мы усиливали команду, чтобы быть готовыми к притоку новых клиентов и средств»,— уточнила госпожа Кривошеева. С учетом перехода Банка России к более мягкой ДКП управляющие ждут усиления темпов роста выручки, при этом центром роста выручки станут розничные продукты — ОПИФы и БПИФы. «По мере снижения доходностей депозитов фокус внимания клиентов будет смещаться в сторону альтернативных инструментов. Сегодня это в первую очередь фонды облигаций, а в дальнейшем — еще и фонды, ориентированные на акции»,— отмечает Евгений Митюков. В «Альфа-Капитале» допускают рост показателя по сравнению с первым полугодием этого года на 30%. Заметного роста выручки ждут и в УК «Первая», которая в последние месяцы выступает главным локомотивом привлечений средств в розничные ПИФы. По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds, по итогам только второго квартала компания смогла привлечь в такие ПИФы 125 млрд руб., или почти 57% от всех привлечений в такие фонды.

Виталий Гайдаев