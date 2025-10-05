В Екатеринбурге закрывается ресторан Salva d'or

Ресторан Salva d'or в Екатеринбурге закроется в ближайшую неделю. Об этом команда заведения объявила в своих социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Ресторан на Малышева, 44 проработает до 10 октября. Заведение проработало два года.

«На протяжении этого времени мы стремились к высотам, но, к сожалению, у хорошего есть свойство заканчиваться»,— сказали в команде ресторана.

Концепция Salva d'or предполагала бистро с европейской кухней и большой винной картой. Помимо ресторана и винного бара, заведение сочетало в себе кофейню и пекарню.

Анна Капустина