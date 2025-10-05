В Екатеринбурге закрывается ресторан Salva d'or
Ресторан Salva d'or в Екатеринбурге закроется в ближайшую неделю. Об этом команда заведения объявила в своих социальных сетях.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Ресторан на Малышева, 44 проработает до 10 октября. Заведение проработало два года.
«На протяжении этого времени мы стремились к высотам, но, к сожалению, у хорошего есть свойство заканчиваться»,— сказали в команде ресторана.
Концепция Salva d'or предполагала бистро с европейской кухней и большой винной картой. Помимо ресторана и винного бара, заведение сочетало в себе кофейню и пекарню.