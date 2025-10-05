Грузинский чемпион готов встретиться с российским экс-чемпионом

В рамках турнира UFC 320, в котором Магомед Анкалаев проиграл Алексу Перейре, чемпионский титул в категории до 61 кг защитил знаменитый грузинский боец Мераб Двалишвили. Он очень убедительно победил по очкам американца Кори Сэндхагена, проведя по ходу поединка 20 тейкдаунов — успешных переводов соперника в партер.

Сразу после матча о том, что ему «не терпится проверить» Двалишвили, занимавшего перед выступлением третью строчку в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от категории, сообщил россиянин Петр Ян. Ян пять лет назад владел чемпионским титулом, однако довольно быстро потерял его, оставшись, впрочем, в элитной обойме претендентов на звание. С Двалишвили он уже однажды пересекся. Их бой, состоявшийся в марте 2023 года, завершился уверенным выигрышем грузина по очкам. Мераб Двалишвили дал понять, что готов принять вызов, заявив, что с Яном, который, на его взгляд, «в хорошей форме», мог бы встретиться в декабре.

Арнольд Кабанов