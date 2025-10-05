Средняя цена на новые автомобили в России за год выросла на 6%

Средняя цена на новые легковые автомобили в России в сентябре 2025 года достигла 3,34 млн руб., что на 4% выше показателя августа. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале. По сравнению с сентябрем 2024 года, цены выросли на 6%.

Сергей Целиков объяснил рост цен тремя основными причинами. Во-первых, многие автопроизводители пересмотрели прайс-листы и сократили скидки с наступлением осени. Во-вторых, снизилась доля продаж прошлогодних автомобилей, которые стоили дешевле новых моделей 2025 года. В-третьих, на рынке усилились альтернативные поставки. Значительно выросли регистрации автомобилей марок Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Mazda, Skoda и Volkswagen, что также повлияло на повышение цен.

Аналитик отметил, что на рынке автомобилей с пробегом сохраняется тенденция к снижению цен. В сентябре средневзвешенная цена подержанных автомобилей составила 1,14 млн руб., что на 1,5% ниже, чем в августе. Сергей Целиков прогнозирует, что в октябре рост цен на новые автомобили продолжится, а на рынке подержанных машин ожидается стабилизация.