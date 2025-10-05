Минобороны РФ сообщило об ударе ракетами «Кинжал» по предприятиям ВПК Украины

Ночью 5 октября вооруженные сил России нанесли удар ракетами «Кинжал» (авиационный вариант наземного ОТРК «Искандер») по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщает Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что это был массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования (в том числе «Кинжалами»), а также ударными беспилотниками.

Помимо предприятий военно-промышленного комплекса Украины, как отметили в Минобороны, под удар попали объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие их работу. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — отмечается в сообщении Минобороны.