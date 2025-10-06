К читателям газеты «Коммерсантъ»

Праздник Кущей

Дорогие друзья! Приближается праздник Суккот. В этом году мы будем отмечать его с 6 по 13 октября. После ответственного периода дней покаяния мы собираемся в шалашах, ощущая себя полностью под защитой Вс-вышнего. Мы вспоминаем, как наши предки на протяжении всего странствия по пустыне жили в шалашах — и постоянно пребывали в ощущении защищенности от всех невзгод, потому что Вс-вышний сопровождал их на всем пути. И эту поддержку мы чувствуем и сейчас.

Адольф Шаевич

Адольф Шаевич

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Праздник Суккот символизирует безграничную близость к Творцу, когда мы сидим прямо в тени его крыльев. Я желаю Вам и Вашим близким в эти особенные дни почувствовать настоящий духовный подъем, за которым всегда приходит настоящая радость. Пусть же скорей придет то время, когда Вс-вышний «восстановит для нас падающий шалаш Давида» с приходом Машиаха в наши дни. Амен!

Адольф Шаевич, главный раввин России