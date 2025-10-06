Музыкальный вокзал показался на горизонте

В конце прошлой недели в Павловском дворце состоялось заседание совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга, на котором обсуждалось воссоздание полностью утраченного музыкального вокзала в Павловске. Из конкретных решений стало понятно, что концертная площадка на объекте будет небольшой — на 800 мест. Архитектурное сообщество и общественность ждут от авторов концепции и будущего проекта не только восстановления исторической справедливости, но и функциональности: в построенном комплексе должны быть предусмотрены возможности для творческого развития и досуга детей и взрослых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концертный зал будущего комплекса будет рассчитан на 800 мест, помимо восстановления самого вокзала предполагается также отреставрировать прилегающую к зданию территорию Павловского парка

Концепцию музыкального вокзала презентовали представители института «Ленгипротранспуть» (филиал АО «Росжелдорпроект»). Как уже говорилось на предыдущем заседании совета по сохранению культурного наследия в апреле 2024 года, восстановление участка железной дороги не планируется (хотя исторически посетители приезжали по железной дороге из города непосредственно на музыкальный вокзал). Сейчас концепция предусматривает только небольшую мемориальную реплику железнодорожных путей. Концертный зал будущего комплекса будет рассчитан на 800 мест, помимо восстановления самого вокзала, предполагается также отреставрировать прилегающую к зданию территорию Павловского парка, в том числе восстановить ее историческое планировочное решение, трассировку аллей, выполнить реставрацию Вокзального пруда и фонтанов. Стоимость предполагаемого проекта по-прежнему не уточняется.

В царской России павловский музыкальный вокзал называли «первой русской летней филармонией», потому что он был важным культурным центром страны и Европы, куда в летнее время перемещалась музыкальная жизнь Петербурга. Сегодня на этом месте расположены стадион и тренировочные площадки, построенные в советское время. Требованием городских властей было, чтобы воссоздание полностью утраченного во время Великой Отечественной войны комплекса было синхронизировано с переносом спортивных объектов.

Как уже сообщал «Ъ-СПб», в январе Смольный заявил об одобрении правительством города проекта планировки по благоустройству квартала в районе улицы Архитектора Данини в Пушкине. Сюда планируется перебазировать объекты центра физической культуры, спорта и здоровья «Царское Село» с территории музея-заповедника «Павловск». Помимо футбольного поля и других спортивных сооружений, находящихся сегодня в ГМЗ «Павловск», в микрорайоне разместят крытый комплекс с ледовой ареной и площадки для занятий спортом на открытом воздухе. Заказчиком работ по проектированию и строительству стадиона выступит СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции», подведомственное комитету по строительству Санкт-Петербурга. Проектирование ФОК с катком включено в адресно-инвестиционную программу (АИП) 2026–2027 годов, подтверждал в начале года городской комстрой.

Присутствовавший на последнем заседании совета по сохранению культурного наследия вице-губернатор Николай Линченко заверил, что планы по переносу спортивных сооружений из Павловского парка будут выполнены.

Необходимость воссоздания музыкального вокзала не вызывает никаких возражений ни у властей, ни у архитектурного сообщества и общественности. «Все понимают, что это дело хорошее и нужное»,— отметили участники заседания. «Мнений против нет, но прозвучали пожелания, чтобы воссозданный комплекс был вовлечен в современную жизнь Павловска»,— рассказал «Ъ-СПб» депутат городского парламента, лидер партии «Новые люди» в Санкт-Петербурге Дмитрий Павлов. По его словам, разработчиков концепции попросили предусмотреть в предполагаемом комплексе возможности для размещения в нем творческих секций и кружков для детей, чтобы это был не просто камерный концертный зал, а место притяжения горожан, каким музыкальный вокзал в Павловске и был изначально.

Александра Тен