Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Кузьминовка в Донецкой народной республике, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Кузьминовка Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны.

Кузьминовка — это небольшое село, которое находится на правом берегу реки Бахмутка (муниципальный округ Артемовский). В 1 км на восток от села находится железная дорога, которая соединяет Северск, Артемовск, Горловку и Донецк.