«Акция недовольных граждан» одержала победу

В Чехии оппозиция победила на парламентских выборах, и это может повлиять на поддержку Прагой Украины. Партия ANO («Акция недовольных граждан») набрала почти 35% голосов. За нею следует правящая «Вместе» с 23%. На третьем месте — «Старосты и независимые», которая входит в правительственную коалицию, у нее чуть больше 10%. Лидер ANO Андрей Бабиш уже заявил, в частности, что Киев не готов к вступлению в Евросоюз. По его словам, для начала нужно завершить конфликт. Также политик назвал несправедливой поддержку Украину за счет бюджета Чехии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Radovan Stoklasa / Reuters Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Новые политические расстановки в парламенте могут сильно повлиять на внешнюю политику страны, рассказал “Ъ FM” корреспондент издания «Лидове новины» Иржи Юст: «Дело в том, что движение ANO сосредоточено в основном на внутренних проблемах. Внешняя политика эту партию всегда волновала в третью, даже не во вторую очередь. Можно сказать, что это тоже, кстати, повлияло на их результаты. Ведь правящая партия предпочитала сосредоточиться на внешней политике и подчеркивала свое положительное отношение к Украине. Немалую часть чехов это либо раздражало, либо вызывало у них недопонимание. Еще до выборов шло обсуждение того, как после них будет вообще составляться правящая коалиция. Сейчас кажется, что она будет сформирована довольно быстро. Самая большая интрига этой кампании касается поста премьер-министра, потому что, естественно, нынешний глава правительства уйдет в отставку. Он является представителем правящей коалиции, которая получила намного меньше голосов, чем победитель. Так что некоторые ожидают, что в кресло премьер-министра может вернуться лидер оппозиции Андрей Бабиш, но обсуждаются и другие кандидатуры».

Лидер ANO занимал пост главы кабмина с 2017-го по 2021-й годы. Он, в частности, критиковал рост расходов на оборону и поддержку Украины. Местные СМИ отмечают, что его партия, вероятно, получит возможность сформировать новое правительство. Это повлияет не только на расстановку сил внутри страны, но и на положение Чехии в Евросоюзе, считает советник директора Института научной информации по общественным наукам Татьяна Пархалина: «Партия Андрея Бабиша, конечно, изменит не только акценты во внешней политике республики, но и расстановку сил в Европе. Пока не столкнемся с ее первыми действиями, сложно говорить точно о каких-то результатах. Но можно предположить, что к тем евроскептикам, которых мы уже знаем — Виктор Орбан и Роберт Фицо — добавится еще и Бабиш. Он уже заявил, что изменит политику Чехии в направлении поставок вооружения Украине. Скажем так, политик и не поддерживает вот ту жесткую санкционную политику в отношении России, которую проводит сейчас ЕС. И, конечно, это изменит расстановку сил в Еврокомиссии и Евросоюзе в целом».

Голосование завершилось в субботу в три часа дня по московскому времени. По последним данным, явка превысила 70%. В нижнюю палату парламента прошли шесть политических партий, которые разделят между собой 200 мандатов.

Александра Майданская