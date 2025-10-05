Магомед Анкалаев вернул набитое

Россиянин Магомед Анкалаев потерял звание чемпиона UFC, основного промоушена в смешанных единоборствах (MMA), в полутяжелом весе (до 93 кг) в бою с тем же соперником, у которого звание отнял. Его матч-реванш против бразильца Алекса Перейры, который в марте выглядел бойцом, вообще не понимавшим, как подступиться к Анкалаеву, вышел очень коротким. Чтобы свалить чемпиона ударом в голову, а затем добить на настиле, Перейре хватило менее полутора минут.

Менее полутора минут потребовалось Алексу Перейре (справа), чтобы нокаутировать Магомеда Анкалаева и вернуть себе звание чемпиона UFC

Фото: Steve Marcus / Las Vegas Sun / AP Менее полутора минут потребовалось Алексу Перейре (справа), чтобы нокаутировать Магомеда Анкалаева и вернуть себе звание чемпиона UFC

«Месть — плохая штука, иногда настоящая отрава»,— говорил Алекс Перейра поздним вечером 4 октября после боя на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, не боясь быть неправильно понятым. Ну да, плохая в том смысле, что если до поединка отдаться чувству полностью, позволить ему ослепить тебя, то, скорее всего, рухнешь в пропасть. Всем это известно. Но месть, которая только что состоялась, может, как раз благодаря тому, что жгучее стремление к ней удалось приглушить, подменив эмоции расчетом и анализом, конечно, имеет не горький, а сахарный вкус. Облик Перейры об этом кричал во весь голос.

Семь месяцев назад в этой же локации Перейра потерпел одну из самых болезненных неудач в своей жизни. Только что был ярчайшей фигурой UFC, воплощением неукротимости, нокаутерского дара.

И этот ореол за пять раундов потух, потому что российский претендент Магомед Анкалаев отработал их так, что соперник с репутацией опаснейшего в MMA человека мог показаться безобидным, как домашний кот: не может даже подступиться к претенденту, все время стреножен — то у сетки октагона, то в его центре, все время думает лишь о том, как бы самому не пропустить или не очутиться на полу.

Когда Алекс Перейра на первой секунде матча-реванша выскочил из своего угла на Анкалаева, будто запущенный невидимой пружиной — так спринтеры вылетают из колодок на стометровке, многие наверняка вспомнили детали мартовского боя. Осторожного, дующего на воду бразильца, который не хотел лезть на рожон, стараясь проверить и себя, и претендента.

Сейчас бразилец очертя голову рванул в самое пекло. И это запросто можно было принять как за перебор с эмоциями, который бывает ядовит, как цианид, и за холодный расчет.

Монотонный, аккуратный Перейра, которого больше атаки заботит защита, превратился в добычу для Анкалаева. Следовательно, что-то нужно менять, рвать шаблон, возвращаться к истокам, хоть возвращение и смотрится чреватым неприятными последствиями, учитывая надежность и хладнокровие противника.

А еще многие наверняка вспомнили о том, что рассказывал Алекс Перейра про свою весеннюю форму: бился с травмой, на 40% возможностей. А вдруг не обманывал? В конце концов, ESPN сообщил, что, по его данным, Перейра незадолго до первого поединка сломал ногу и восстановиться не успел. Более того, интенсивно лечился антибиотиками, а это бодрости, мягко говоря, не способствует. Что, если во втором бою он, уже абсолютно здоровый, готов летать на крыльях?

Притом что, вместо того чтобы превратиться в поэму, второй бой превратился в коротенькое хокку, в нем действительно нашлось место и каким-то интригующим поворотикам, слегка сбивающим с толку. Потому что после стартового навала Алекса Перейры, с ударами руками, фирменными кикбоксерскими лоукиками, помучившийся под обстрелом Магомед Анкалаев оттеснил бразильца в центр октагона. И теперь память подсказывала: Анкалаев — спортсмен с репутацией «стального», исключительно терпеливого. Не верится, что прогнется так сразу. Да вот же он уже вполне уверенно стоит в стойке! Поймает ритм — и появятся шансы.

И тут же все закончилось, так как Алекс Перейра исполнил прием, который в смешанных единоборствах применяют очень часто, размашисто пробив справа над плечом соперника.

В таких ситуациях важно хорошо попасть. Если не попал — можешь нарваться на ответ. Перейра попал, куда хотел,— в висок Анкалаеву, свалив его на настил.

Дальше была тоже классическая история про то, как это плохо — падать, если дерешься против бойца с инстинктами хищника, кипящего и бурлящего от злости, как забытый на плите чайник, что бы он там ни твердил про вред опьянения идеей мести. Добивал Алекс Перейра чемпиона изощренно, в ход шли и кулаки, и локоть, еще более эффективный, чем кулаки. Рефери Херб Дин выдержал положенное время, чтобы убедиться: бой с чистой совестью можно останавливать, чемпион, разумеется, пытается закрываться, но толку от этого ноль.

А вскоре после него ведущие медиаресурсы, освещающие MMA, уже вовсю обсуждали новую актуальную тему: а что ждет Алекса Перейру после этой победы, в ближайшем будущем? Перцу ей добавило признание главы UFC Дейны Уайта. Оказывается, еще до поединка против Магомеда Анкалаева он встретил бразильца и тот попросил разрешить ему перейти из полутяжелого в супертяжелый вес. У Уайта глаза полезли на лоб: «Слушай, у тебя же еще бой впереди!»

После того как он закончился, Дейна Уайт объяснял, что в категории, в которой Перейра вновь чемпион, есть масса интересных бойцов, что надо еще обсудить поступившее предложение. В общем, ни да ни нет.

Алексей Доспехов