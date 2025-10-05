Politico: Чехия может стать проблемной страной для ЕС из-за победы движения ANO

Победа политического движения ANO на парламентских выборах в Чехии вызывает беспокойство у европейских чиновников, сообщает издание Politico. Лидер ANO, бывший премьер-министр Андрей Бабиш, планирует сократить поддержку Украине и сосредоточиться на интересах Чехии, что вызывает тревогу в Брюсселе.

Андрей Бабиш также не поддерживает членство Украины в ЕС. В интервью Reuters он заявил, что проект передачи боеприпасов Вооруженным силам Украины расходует слишком много средств налогоплательщиков, назвав инициативу «прогнившей». В 2024 году по чешской инициативе Украина получила 1,5 млн артиллерийских снарядов, включая 500 тыс. снарядов калибра 155 мм.

После 24 февраля 2022 года Чехия предложила закупку боеприпасов для ВСУ в третьих странах за счет западных государств. Эту инициативу поддержали около 20 стран, по данным западноевропейских СМИ.