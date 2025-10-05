Кандидаты от правящей партии Грузии победили во всех муниципалитетах

Центральная избирательная комиссия Грузии по итогам подсчета 100% протоколов сообщила, что на выборах мэров и депутатов местных органов власти победу во всех муниципалитетах одержали представители правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия».

По данным ЦИК, «Грузинская мечта – демократическая Грузия» по стране набирает более 81% голосов. Ее кандидаты в мэры побеждают во всех крупных самоуправляемых городах и муниципалитетах. Правящая партия получает уверенное большинство во всех городских и районных собраниях.

Каха Каладзе победил на выборах мэра Тбилиси с результатом 71,58% и получил 214 872 голоса. Второе место занял кандидат от оппозиционных партий «Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию» Ираклий Купрадзе. Он заручился поддержкой 12,27%.