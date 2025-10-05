На ульяновской ТЭЦ-1 устранили аварию

Сбой в работе оборудования на ТЭЦ-1, произошедший 2 октября, устранили. Об этом сообщает пресс-служба ульяновского филиала ПАО «Т Плюс».

«2 октября на ТЭЦ-1 произошел сбой в работе оборудования. Он кратковременно повлиял на подачу тепла и горячей воды жителям Правобережья. В течение нескольких часов давление в системе было восстановлено, а в работу введено резервное оборудование. Сейчас станция работает в штатном режиме. В домах, где пока все еще прохладно, проблемы решаются в частном порядке, совместно с УК проверяется исправность внутридомовых систем отопления», — сообщили «Ъ-Волга» в компании.

В пресс-службе «Т Плюса» также рассказали о перерасчете. Если в доме установлен прибор учета, «то плата будет выставлена по его показаниям с учетом времени отсутствия отопления». Если прибора учета нет, «то в случае отсутствия отопления более восьми часов будет сделан перерасчет платы».

Также в компании отметили, что ульяновский филиал «Т Плюс» подает тепло в 1692 дома, что составляет 93% от общего числа. «Переход на зимний режим работы ведется поэтапно, чтобы обеспечить плавный выход на требуемые параметры работы оборудования ульяновских ТЭЦ, котельных, магистральных тепловых сетей».

Ранее сообщалось, что в Ульяновске из-за аварии на ТЭЦ-1 без тепла остались 1337 многоквартирных домов и тысячи жителей Засвияжского и Ленинского районов. В некоторых домах города горячее водоснабжение поступает с не соответствующими нормативам параметрами с 18 сентября.

Руфия Кутляева