Половина Ульяновска осталась без тепла

В Ульяновске из-за аварии на ТЭЦ-1 без тепла остались жители Засвияжского и Ленинского районов — 1337 многоквартирных домов. Об этом сообщил председатель комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству Законодательного Собрания Ульяновской области седьмого созыва Денис Седов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По словам Дениса Седова, сегодня он вместе с вице-премьером правительства области Русланом Хайрудиновым встретился с директором ульяновского филиала «Т Плюс» Андреем Филипповым. Начата внутренняя проверка причин отключения турбин. Депутат также сообщает, что предложил рассмотреть вопрос о перерасчете платы за отопление за 2-3 октября. Компания взяла этот вопрос в проработку.

«Но это — симптом системной проблемы. Федеральные программы («Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Ценовые зоны теплоснабжения») и другие инструменты финансирования не успевают за износом сетей. Мы чиним медленнее, чем они разрушаются. Если уполномоченные органы не обратят на это пристального внимания и не начнут действовать системно и на опережение, через несколько лет нас может ждать настоящий коммунальный коллапс. По моему мнению, в особой зоне риска находится МУП "Городской Теплосервис" и его сети. К сожалению, без ускорения темпов ремонта и модернизации аварии будут повторяться», — обращает внимание Денис Седов.

По информации источника «Ъ-Волга», председатель ТОС «Молодежный» Сергей Сандркин направил обращение генеральному директору ПАО «Т-Плюс» Павлу Сниккарсу. В документе говорится, что с 18 сентября по 4 октября в дома на ул. Промышленной, 51, 53 и 55 горячее водоснабжение поступает с не соответствующими нормативам параметрами, с пониженным и нестабильным давлением. 4 октября «давление на вводе в вышеуказанные дома отсутствуют». Уведомлений о проводимых работах в управляющие организации не поступало.

В обращении также говорится, что управляющие организации не имеют возможности включить отопление, несмотря на поданные в АО «ЭнергосбыТ Плюс» заявки. Сергей Сандркин обращает внимание, что аварийные отключения не допускается проводить на срок более 24 часов.

В Ульяновске проживает 612,5 тыс. человек. 1337 многоквартирных домов это около 267 тыс. человек.

Администрация Ульяновска в своем канале в MAX сообщила в субботу, 4 октября, что подключить к теплу остается около 100 многоквартирных домов города из более чем трех тыс. «Пуск теплоносителя и ГВС на ул. Промышленной 51-55 запланирован на 5 октября, для этого специалисты “Городской теплосервис” устраняют неполадки на центральном теплопункте», — уточняет администрация.

Евгений Чернов