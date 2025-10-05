WP: украинский конфликт неизбежно распространится на Польшу

Конфликт между Россией и Украиной неизбежно распространится на Польшу. Об этом заявила колумнист Анна Гусарская в статье для The Washington Post.

«Все новые навыки, которым я научилась, помогут мне, если — или когда — текущий конфликт перекинется на Польшу»,— написала Анна Гусарская.

Невозможно игнорировать тот факт, что НАТО стоит на пороге войны, заявила журналистка. Она выразила опасения, что навыки распознавания дронов и обращения с кровоостанавливающими жгутами могут стать полезными во всем мире.