Уговоры о важном

Власти РФ пока не получили ответа от США на свое предложение по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), хотя в Белом доме еще две недели назад обещали, что американский президент Дональд Трамп лично выскажется по этому поводу. Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что если США продление рамок этого договора не нужно, то и России тоже. В ожидании реакции Вашингтона “Ъ” решил напомнить о десяти наиболее важных инициативах российской стороны в сфере безопасности за минувшие 25 лет, на которые США и их союзники по НАТО либо не отреагировали, либо ответили отказом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы знаем, что есть люди в (Соединенных.— “Ъ”) Штатах, которые говорят: "А нам не нужно никакого продления (срока действия количественных ограничений в рамках ДСНВ.— “Ъ”)". Но если им не нужно, то и нам не нужно», — заявил Владимир Путин 2 октября в ходе своего выступления на пленарной сессии Валдайского форума.

За десять дней до этого, 22 сентября, Владимир Путин предложил США на год и более сохранить количественные потолки истекающего в феврале 2026 года ДСНВ. Речь идет о том, чтобы и после окончания срока действия этого договора сохранить лимиты на стратегические наступательные вооружения — ядерные боезаряды и их носители. Россия, как следовало из предложения Владимира Путина, готова не наращивать их, пока не будут выработаны рамки нового договора, если США изъявят такую готовность и не будут иными способами нарушать стратегический баланс между Москвой и Вашингтоном. По словам президента РФ, его предложение направлено на предотвращение гонки вооружений и обеспечение предсказуемости и сдержанности (см. “Ъ” от 23 сентября).

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга в тот же день заявила, что администрация США в курсе предложения РФ. Она назвала его «довольно хорошим» и пообещала: Дональд Трамп прокомментирует его лично.

Но американский президент до сих пор не дал публичной оценки российской инициативе, что, судя по комментариям Владимира Путина на «Валдае», вызывает недоумение в Москве.

Между тем это далеко не первое предложение России в сфере безопасности, на которое США и/или их союзники по НАТО не отреагировали или которое отвергли. “Ъ” вспомнил о десяти ключевых таких инициативах, выдвинутых Москвой с 2000 года (в целом же за этот период подобных нерассмотренных или отвергнутых предложений было гораздо больше).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча премьер-министра России Владимира Путина и президента США Билла Клинтона в Норвегии (1999 год)

Фото: Сергей Субботин / РИА Новости Встреча премьер-министра России Владимира Путина и президента США Билла Клинтона в Норвегии (1999 год)

Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

Вступление России в НАТО

Что предлагала Москва: О том, что власти РФ в 2000 году предлагали США рассмотреть вариант со вступлением России в НАТО, Владимир Путин сам напомнил на том же Валдайском форуме в минувший четверг. «Наша страна, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации, создать общее пространство безопасности, дважды заявляла даже о своей готовности вступить в НАТО. Первый раз — в 1954 году, еще во времена СССР. А второй раз — в ходе визита президента США (Билла.— “Ъ”) Клинтона в Москву в 2000 году, когда мы с ним на эту тему тоже разговаривали»,— рассказал президент РФ.

Что из этого вышло: Оба раза Москва, по словам Владимира Путина, «фактически получила отказ, причем с порога». «Когда мы с президентом Клинтоном говорили, он говорит: "Ты знаешь, интересно, я считаю, что это возможно". А потом вечером говорит: "Я со своими (советниками.— “Ъ”) посоветовался — нереально, сейчас нереально"»,— пересказал свой диалог с тогдашним президентом США Владимир Путин. По его словам, «реальный шанс на другой, позитивный вектор развития международных отношений у всех нас был, но верх, увы, взял другой подход».

Сотрудничество в сфере противоракетной обороны

Что предлагала Москва: С первой концепцией создания совместной с США и европейскими странами системы противоракетной обороны (ПРО) Владимир Путин выступил через месяц после своего избрания на пост президента РФ. В июне 2000 года в ходе поездки в Италию он предложил обеспечивать безопасность Европы от ракетных угроз общими силами. Для этого Россия предложила:

совместно оценить характер и масштаб ракетного распространения и возможных ракетных угроз;

совместно разработать концепцию общеевропейской системы нестратегической ПРО, порядок ее создания и развертывания;

совместно создать общеевропейский многосторонний центр предупреждения о пусках ракет;

проводить совместные штабные учения, исследования и эксперименты;

совместно разрабатывать системы нестратегической ПРО.

В 2007 году власти РФ выступили с предложением совместного использования российских радиолокационных станций в Армавире и Габале (Азербайджан) для эффективного мониторинга ракетных угроз. В 2010 году Москва предложила НАТО создать систему ПРО, основанную на «секторальном принципе», в рамках которой Россия прикрывала бы Европу от ракетных угроз, и наоборот.

Что из этого вышло: Власти РФ на протяжении нескольких лет в разных форматах обсуждали тематику ПРО и с США, и с их европейскими партнерами в рамках Совета Россия—НАТО. На самом высоком уровне неоднократно принимались заявления о готовности сторон сотрудничать в этой области, однако дальше ограниченного обмена информацией и нескольких совместных командно-штабных учений дело не пошло. В 2002 году США вышли из советско-американского Договора по ПРО 1972 года и начали наращивать свою собственную национальную систему ПРО, а также создавать сегмент своей глобальной ПРО в Европе. Предложения России о создании совместной или секторальной системы ПРО США и европейские страны—члены Североатлантического альянса отвергли со ссылкой на то, что не могут доверять защиту блока третьей стороне. Представители альянса были готовы обсуждать две параллельные системы ПРО, но не единую. Когда к 2012 году стало понятно, что никакого сотрудничества в этой сфере не будет, Россия запросила у НАТО юридических гарантий того, что европейский сегмент ПРО США не будет направлен против нее, однако в альянсе не стали брать на себя подобные обязательства.

Договор о предотвращении размещения оружия в космосе

Что предлагала Москва: В 2001 году Россия призвала международное сообщество начать подготовку всеобъемлющей договоренности о неразмещении оружия в космосе, неприменении силы или угрозы ее применения в отношении космических объектов. При этом власти РФ объявили, что готовы еще до достижения таких договоренностей ввести мораторий на размещение оружия в космосе, если и другие ведущие космические державы возьмут на себя такое обязательство. США и их союзники по НАТО интереса к этой инициативе не проявили, Россия продолжила развивать ее вместе с Китаем.

В 2002 году РФ и КНР представили прообраз будущего международного договора. Среди прочего он обязывал страны не выводить на орбиту вокруг Земли любые объекты с любыми видами оружия, не устанавливать такое оружие на небесных телах и не размещать такое оружие в космическом пространстве каким-либо иным образом, а также не прибегать к применению силы или угрозе силой в отношении космических объектов. В 2004 году Россия и Китай дополнили свою концепцию новыми элементами, а в 2008 году представили уже полноценный проект Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, обновив его в 2017 году.

Что из этого вышло: Инициатива Москвы получила поддержку таких объединений, как БРИКС, ШОС, ОДКБ и СНГ, а также целого ряда не входящих в эти объединения незападных государств, с которыми Россия за последние годы подписала несколько десятков двусторонних договоров о невыведении первыми оружия в космос. США и страны НАТО российско-китайский проект отвергли, заявив, что, с одной стороны, он не учитывает всех угроз для космических объектов, а с другой — что его соблюдение трудно будет контролировать. Вместо юридически обязывающего договора они предложили меры доверия и повышения прозрачности.

Договор о европейской безопасности

Что предлагала Москва: В июне 2008 года тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев предложил заключить юридически обязывающий Договор о европейской безопасности и созвать для этого европейский саммит или саммит ОБСЕ. Российской стороне он виделся как «региональный пакт, который бы опирался на принципы Устава ООН и внес бы окончательную ясность в значение фактора силы во взаимоотношениях в евроатлантическом сообществе».

В основе инициативы Москвы лежал принцип неделимости безопасности, согласно которому ни одно государство или международная организация в регионе не могут усиливать свою безопасность за счет безопасности других.

В 2009 году Россия представила проект такого договора. Он состоял из 14 статей и провозглашал своей задачей создание «действенных и оперативно запускаемых механизмов взаимодействия» для урегулирования споров и конфликтов, возникающих между государствами и организациями на пространстве «от Ванкувера до Владивостока».

Что из этого вышло: Изначально идея, оглашенная Дмитрием Медведевым в июне 2008 года, особого интереса на Западе не вызвала, но после августовской войны на Кавказе к ней начали относиться более внимательно. Однако призыв России провести в 2009 году саммит для обсуждения параметров будущего договора значимой поддержки не получил — не в последнюю очередь из-за позиции США, которые заявили, что существующей системы безопасности в Европе с участием ЕС и НАТО достаточно.

Налаживание сотрудничества ОДКБ с НАТО

Что предлагала Москва: Россия неоднократно выступала за налаживание сотрудничества между ОДКБ и НАТО. Главы МИДов стран—членов ОДКБ неоднократно официально предлагали это своим коллегам в Североатлантическом альянсе. Так, они направили в Брюссель несколько коллективных обращений, в которых говорилось, что противостоять современным вызовам и угрозам можно только посредством «солидарных усилий». Объединить усилия ОДКБ предлагала НАТО на таких направлениях, как борьба с международным терроризмом и наркотрафиком, сотрудничество по восстановлению стабильности в Афганистане, совместное реагирование на природные и техногенные катастрофы и сотрудничество в сфере гражданского планирования, а также взаимопомощь в вопросах обеспечения безопасности и эвакуации официальных представителей и граждан в кризисных ситуациях.

Что из этого вышло: В НАТО не сочли необходимым институционально сближаться с ОДКБ. В альянсе заявили, что предпочитают сотрудничать с отдельными государствами постсоветского региона, а не с организацией, лидирующую роль в которой играет Россия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки (июль 2018 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки (июль 2018 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Переподтверждение четырех договоров

Что предлагала Москва: В ходе встречи с Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года Владимир Путин предложил переподтвердить приверженность обеих стран четырем ключевым договорам в области контроля над вооружениями, а именно Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, а также Договору об открытом небе. Публично об этом не сообщалось, но об этом со ссылкой на источники писал “Ъ” (см. номер от 26 июля 2018 года). Публично же Владимир Путин тогда подчеркнул, что Россия и США, как крупнейшие ядерные державы, несут особую ответственность за международную безопасность, и призвал стороны к дальнейшей совместной работе по проработке всего комплекса военно-политического и разоруженческого досье.

Что из этого вышло: США предложение России не заинтересовало. В администрации Дональда Трампа на ключевых позициях тогда были люди, весьма скептически относящиеся к контролю над вооружениями и сотрудничеству в этой сфере с Россией, которую они обвиняли в недобросовестном исполнении договоренностей. ДСНВ в ходе первого срока Дональда Трампа продлить не удалось. А из ДРСМД и Договора по открытому небу США вскоре в одностороннем порядке вышли.

Мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности

Что предлагала Москва: После развала ДРСМД в 2019 году Владимир Путин объявил, что на европейской территории России не будут развернуты ракеты средней дальности наземного базирования, до тех пор пока в Европе или Азии не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства. При этом он предложил США и их союзникам по НАТО, а также ряду других стран тоже ввести мораторий на размещение ранее запрещенных ракет в Европе и Азии и дал понять, что российская сторона готова обсудить необходимые меры верификации. В 2020 году Владимир Путин представил расширенный вариант своего предложения о моратории, среди прочего согласившись не размещать на европейской части РФ ракету 9М729, которую в НАТО называли «нарушителем» ДРСМД.

Что из этого вышло: Интерес к этой теме из всех стран—членов НАТО публично проявила только Франция, остальные сочли ее бессмысленной. Обсудить мораторий на размещение в Европе ракет средней дальности США и НАТО согласились только в январе—феврале 2022 года — за несколько недель до ввода российских войск на Украину, однако на сей раз это не заинтересовало уже Москву. В августе 2025 года власти РФ заявили, что более не считают себя связанными ранее принятыми самоограничениями в области ракет наземного базирования средней и меньшей дальности. Свое решение они обосновали тем, что США активно испытывают и размещают в разных регионах мира подобные комплексы, ранее запрещенные по ДРСМД, а значит, и России надо принимать «компенсирующие военно-технические меры в целях парирования вновь возникающих угроз и поддержания стратегического баланса».

Сотрудничество в области международной информационной безопасности

Что предлагала Москва: В сентябре 2020 года Кремль обнародовал заявление Владимира Путина о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности (МИБ). Программа состояла из пяти пунктов. Россия предложила США:

восстановить полномасштабный двусторонний регулярный межведомственный диалог по ключевым вопросам обеспечения МИБ на высоком уровне;

поддерживать непрерывную и эффективную работу каналов связи между компетентными ведомствами двух стран по линии центров по уменьшению ядерной опасности, групп оперативного реагирования на компьютерные инциденты и должностных лиц высокого уровня, курирующих проблематику МИБ;

совместно разработать и заключить двустороннее межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве по аналогии с действующим советско-американским Соглашением о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 года;

обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);

обсудить идею глобальной договоренности о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друга.

Что из этого вышло: Власти США предложение России отвергли. Помощник генерального прокурора США по национальной безопасности Джон Демерс назвал инициативу Кремля «не более чем лживой риторикой, циничной и дешевой пропагандой». А госсекретарь Майк Помпео заявил, что Россия пренебрежительно относится к общественной безопасности и международной стабильности в киберпространстве. Сотрудничество в борьбе с угрозами в киберпространстве (а именно с распространителями вирусов-вымогателей) началось только в 2021 году при администрации Джо Байдена, но ограничивалось достаточно узкими рамками. В 2022 году США прервали его в одностороннем порядке.

Ограничение военных учений на линии РФ—НАТО

Что предлагала Москва: В 2019 году Россия предложила странам НАТО договориться о понижении уровня военных учений, вплоть до их непроведения, в районах соприкосновения РФ и стран—членов Североатлантического альянса. Речь шла прежде всего о Балтийском и Черноморском регионах. Идея включала в себя перенос районов проведения учений от линии соприкосновения Россия—НАТО, использование транспондеров при полетах военной авиации над Балтийским морем, согласование минимальных параметров сближения самолетов и кораблей.

В 2020 году Россия предложила НАТО заморозить проведение любых военных учений и соблюдать военную сдержанность во время всего периода пандемии коронавирусной инфекции.

В Москве тогда считали, что такое совместное решение стало бы «конструктивным, позитивным и оздоровляющим шагом».

Что из этого вышло: В НАТО российскими предложениями не заинтересовались, усомнившись в том, что Россия сама будет готова придерживаться предложенных ею ограничений.

Договор о гарантиях безопасности РФ—США и РФ—НАТО

Что предлагала Москва: В декабре 2021 года Россия передала США и НАТО проекты двух договоров: двустороннего Договора между РФ и США о гарантиях безопасности и многостороннего Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств—членов Организации Североатлантического договора. Среди прочего Москва призвала Вашингтон и его союзников юридически зафиксировать отказ от дальнейшего расширения НАТО, прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами, убрать американское ядерное оружие из Европы и отвести силы Североатлантического альянса на позиции 1997 года.

Что из этого вышло: США дали понять, что готовы обсуждать с Россией ее требования о гарантиях безопасности, причем в разных форматах — двустороннем, а также в рамках Совета Россия—НАТО и ОБСЕ. Однако ключевые требования Москвы и в Вашингтоне, и в штаб-квартире НАТО с ходу назвали неприемлемыми. США и их европейские союзники отказались обсуждать с Россий «политику открытых дверей» НАТО (включая желание Украины вступить в альянс) и военное присутствие в Восточной Европе. В то же время они были готовы к диалогу по контролю над вооружениями, повышению транспарентности и снижению рисков. Однако для Москвы эти пункты были второстепенными по сравнению с ее ключевыми запросами.

Елена Черненко