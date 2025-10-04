Нетаньяху: Израиль добьется разоружения «Хамаса» дипломатией или военным путем

Израиль намерен добиться разоружения палестинского движения «Хамас» и демилитаризации сектора Газа дипломатическим или военным путем, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Либо это будет достигнуто легким путем, либо трудным, но это будет достигнуто»,— сказал господин Нетаньяху в обращении (трансляция велась пресс-службой канцелярии премьера на YouTube).

Биньямин Нетаньяху добавил, что Израиль отводит на переговоры по деталям мирного соглашения несколько дней. Еврейское государство рассчитывает на освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников сразу. По словам премьер-министра, освобождение заключенных может произойти во время иудейского праздника Суккот, который будет отмечаться с 6 по 13 октября.

Переговоры делегаций Израиля и «Хамаса» пройдут 6 октября в Египте, сообщил МИД арабской республики. Израильскую делегацию возглавит министр стратегического планирования еврейского государства Рон Дермер. План США по урегулированию конфликта включает освобождение всех израильских заложников, капитуляцию «Хамаса», допуск гуманитарной помощи в сектор Газа и переход анклава под управление временной администрации.