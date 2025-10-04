В Ярославской области два водителя погибли, не справившись с управлением

В Ярославской области 4 октября произошли два ДТП, в которых погибли водители. Оба инцидента случились, по предварительным данным, из-за потери управления транспортными средствами, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Первое ДТП произошло в 13:25 на дороге «Лесные Поляны—Ярославль» возле села Толгоболь. Водитель Ford Focus 1988 года рождения съехал в кювет и перевернулся. Водитель погиб на месте, а его пассажир, шестилетний мальчик, с травмами доставлен в больницу.

Второе ДТП произошло в 16:55 на 7-м км дороги «Ярославль—Прусово». Водитель мотоцикла Honda 1976 года рождения также съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии водитель погиб на месте.

Госавтоинспекция Ярославской области напоминает водителям о важности соблюдения ПДД.

Антон Голицын