Причалы в Козловке и Мариинском Посаде планируют достроить к июню 2027 года

Два причала в Козловке и Мариинском Посаде в Чувашии планируют достроить к июню 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба Правительства республики.

Госслужба по тарифам Чувашии объявила аукционы на эти работы, их стоимость составляет 945 млн руб. Отмечается, что проект поможет реализовать цели Комплексной программы развития Чувашии до 2030 года, которая ставит задачу увеличить турпоток до 1,7 млн поездок в год.

Правительство региона приняло решение объявить повторную закупку после расторжения предыдущих контрактов.

