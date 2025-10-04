За все сто

В центральном матче игровой недели регулярного первенства Единой лиги ВТБ «Зенит» принимал УНИКС. Первая в сезоне встреча представителей «большой четверки» вопреки ожиданиям напряженной борьбой не отметилась. Казанцы победили с солиднейшим запасом — 104:77.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Матч УНИКСа и «Зенита» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Матч УНИКСа и «Зенита» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Матч УНИКСа и «Зенита» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Следующая фотография 1 / 3 Матч УНИКСа и «Зенита» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Матч УНИКСа и «Зенита» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Матч УНИКСа и «Зенита» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

«Зенит» и УНИКС за время выступлений в Единой лиге ВТБ пересекались ранее 45 раз (счет очных встреч 24:21 в пользу казанцев). Несмотря на это говорить о том, что команды изучили друг друга никак нельзя. Все-таки слишком большие изменения произошли в межсезонье в составе как серебряного («Зенит»), так и бронзового призеров прошлого первенства. Петербуржцы и казанцы сменили по семь игроков основы. «Зенит» к тому же поменял еще и главного тренера – место Хави Паскуаля занял Александр Секулич. Так что и для петербуржцев, и для казанцев субботняя встреча была чем-то вроде проверки обновленных команд в боевых условиях (да, они уже пересекались в предсезонных турнирах, но это, все же, иной уровень).

Поначалу казалось, что надежды почти 5 тыс. болельщиков, собравшихся на трибунах КСК «Арена» на горячее противостояние представителей элиты российского баскетбола, имеют все шансы оправдаться. Вся первая половина матча шла в совершенно равной борьбе. Ни одной из команд не удавалось оторваться от соперника больше чем на пять очков, да и вообще лидер в матче менялся девять раз.

Впрочем, уже тогда появилось ощущение, что «Зениту» чего-то не хватает именно в командной игре.

Бросалось в глаза то, что основной вклад в копилку команды игроки петербуржцев приносят за счет дальних бросков, реализация которых в моменте держалась выше 50%. Дальнобойная артиллерия вещь, конечно, эффективная, но временами жутко непредсказуемая. На этом фоне ставка УНИКСа на более надежные варианты, на скорость и ранее нападение, на активное использование под чужим кольцом Маркуса Бингема (на его счету 22 очка – лучший показатель встречи) смотрелись как-то понадежнее.

Впрочем, вплоть до большого перерыва ни одной из команд так и не удалось продемонстрировать преимущество своего тактического выбора — на перерыв соперники ушли при счете 45:45. А вот сразу после возобновления матча выяснилось, что подход гостей был все-таки более правильным. Они, во многом благодаря все тому же Бингему выдали мощнейший рывок, обеспечивший им отрыв, исчисляемый двузначными числами и, как оказалось уже потом, фактически предрешили исход всего противостояния.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Матч УНИКСа и «Зенита» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Матч УНИКСа и «Зенита» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Матч УНИКСа и «Зенита» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Следующая фотография 1 / 3 Матч УНИКСа и «Зенита» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Матч УНИКСа и «Зенита» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Матч УНИКСа и «Зенита» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Был правда отрезок, когда казалось, что «Зенит» вот-вот вернется в игру: Секулич провел во время тайм-аута накачку своих игроков, они зашевелились и даже сократили отставание до вполне рабочих шести очков. Но это был максимум того, что «Зенит» сумел показать в сложной ситуации. Не спас даже звездный новичок команды Ненад Димитриевич. На его счету на игру 14 очков и вообще-то он самый результативный игрок своей команды, но пока он явно играет не на том уровне, которого от него ждут.

В четвертой десятиминутке команды фактически уже просто доигрывали встречу. Даже это лучше получилось у УНИКСа — казанцы (финальную четверть они выиграли с почти трехкратным перевесом) довели количество очков на своем счету до 104 (второй раз с начала сезона команда Велимира Перасовича пересекла отметку в 100 очков), а отрыв от соперника почти до 30. Счет встречи 104:77.

Александр Петров