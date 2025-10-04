Экс-замглавкома Росгвардии Стригунов стал ответчиком по иску о фортификациях на границе

Среди ответчиков по иску Генпрокуратуры к организаторам строительства фортификаций на границе Белгородской области с Украиной оказался бывший первый замглавкома Росгвардии Виктор Стригунов. Об этом стало известно «Ъ».

Изначально ответчиками по иску проходили бывший замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин, начальник управления капитального строительства (УКС) региона Алексей Сошников и другие. Позже к ним добавился Виктор Стригунов, который, по данным Генпрокуратуры, покровительствовал строителям сооружений.

Из иска следует, что с апреля 2023 года по декабрь 2024-го Виктор Стригунов обеспечил заключение 21 соглашения между УКС и ООО «Стройинвестрезерв» на строительство сооружений. Общая сумма составила 678 млн руб. Затем доверенные лица экс-замглавкома вывели средства через организации «Элит», «Зевс», «Марка» и «Хард Констракшн», утверждает надзорное ведомство.

Виктор Стригунов занимал должность первого заместителя директора Росгвардии с 2020 по 2023 годы. В июле его заключили под стражу по делу о злоупотреблениях и взятках. По информации «Ъ», суд взыскал с ответчиков по иску 924 млн. руб.