ИИ поручился за Караваджо

Подлинность картины Караваджо установили с помощью искусственного интеллекта. Полотно «Лютнист» аукционные дома и музеи считали копией. Однако нейросеть с вероятностью почти 86% признала авторство итальянского художника. Об этом пишет The Guardian. Анализ с использованием технологий искусственного интеллекта провела швейцарская компания Art Recognition совместно с Университетом Ливерпуля.

Такая экспертиза учитывает тончайшие детали художественного стиля, говорит основатель компании «ДЮК Технологии» Александр Сулейкин: «Оценке 85% можно доверять как статистически значимому результату, а не субъективному мнению. Скорее всего, это сверхточная нейронная сеть, обученная на сотнях изображений образцов Караваджо. Собственно, она анализирует не сюжет, а микропаттерны стиля, особенности мазков, светотени, текстуры, неподдающиеся точной имитации. Это начало эры доказательного искусствоведения. Прогнозируется, что в будущем ИИ станет цифровым коллегой эксперта, способным проводить цифровую реставрацию, деконструировать стиль для создания новых произведений и обеспечивать беспрецедентную прозрачность на арт-рынке».

«Лютнист» — одна из ранних работ Караваджо. Она существует в нескольких версиях, в Эрмитаже и Метрополитен-музее хранятся две картины с подтвержденным авторством художника. Полотно, о чьей подлинности шли споры, находится в английской усадьбе Бадминтон-хаус. Даже после того, как нейросеть установила, что ее действительно написал итальянский мастер, в профессиональном сообществе вряд ли начнут больше доверять анализу искусственного интеллекта. Так считает генеральный директор группы компаний «Арт Консалтинг» Денис Лукашин: «Задачи, связанные с поиском аналогов сложных предметов, можно эффективно решать с помощью искусственного интеллекта.

Например, если у вас есть какая-то картина, и вы сомневаетесь в том, кто ее автор, то можно загрузить изображение в "Яндекс" или Google. Элемент ИИ будет по образу и подобию искать что-то похожее. Поэтому как предварительный анализ искусственный интеллект, естественно, применять можно. С точки зрения экспертизы у меня крайне большие сомнения, причем талантливые художники могут копировать любую работу с точностью до миллиметра. Это вещи, которые машине будут в любом случае недоступны.

Как такую экспертизу проводят сейчас? Можно сделать анализ бумаги и чернил, стилистический анализ. Поэтому искусственный интеллект — это замечательно, но относиться к нему как к серьезной атрибуции я бы не стал.

Аукционный дом никогда не заменит своих экспертов на модели искусственного интеллекта. У специалиста есть ответственность за то, что он сказал, за его мнение. У нейросети ее нет, поэтому ответственность здесь ложится на аукционный дом».

Ранее предполагалось, что картину "Лютинист", которая хранится в британском музее, написал не сам Караваджо, а художник из его круга. Это заключение аукционного дома Sotheby's. Исходя из этого, полотно оценивается в 71 тыс. фунтов стерлингов. Стоимость картины вряд ли изменится, отмечает арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич: «Картина сейчас оценивается очень недорого. 71 тыс. фунтов стерлингов — просто копейки за Караваджо. Понятно, что это должны быть сотни миллионов. Но вопрос в том, будут ли покупатели доверять искусственному интеллекту?

Сейчас ИИ сказал, что это, скорее всего, Караваджо. Через какое-то время другая нейросеть это опровергнет. И кому предъявлять претензии? Эксперт или аукционный дом гарантируют подлинность картины, и если ее оспаривают через какое-то время, то претензии предъявляются конкретным лицам. Кому предъявлять претензии за экспертизу от нейросети? Я бы не стал доверять ИИ в данном вопросе.

Какие существуют возможности для применения искусственного интеллекта в сфере искусства? Думаю, он может рисовать лучше, чем Караваджо или Леонардо да Винчи. Наверное, он способен сопоставить возможности Микеланджело и создать более точную скульптуру. Но никто же это не делает, и я не думаю, что когда-нибудь будет. Нейросеть может помочь с химическими и радиографическими данными. Например, наши студенты художественных специальностей сейчас используют искусственный интеллект, но он им просто помогает найти нужные референсы, подобрать какие-то сочетания цветов, все остальное они делают сами».

Работ Караваджо очень мало, известно лишь о 60 сохранившихся произведениях мастера. В 2019 году обнаружили новое полотно художника, его оценили примерно в 96 млн фунтов стерлингов.

