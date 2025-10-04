Комиссар ООН Тюрк призвал прекратить конфликт в Газе «раз и навсегда»

В ООН выразили надежду, что план США по урегулированию конфликта в секторе Газа обеспечит постоянное прекращение военных действий в анклаве. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк

Фото: Denis Balibouse / Reuters Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк

Фото: Denis Balibouse / Reuters

«Это крайне важная возможность для всех сторон и влиятельных государств добиться раз и навсегда прекращения кровопролития и страданий в Газе»,— следует из сообщения пресс-службы управления комиссара ООН по правам человека в соцсети Х. Фолькер Тюрк призвал освободить всех заложников и «многочисленных задержанных палестинцев». Для восстановления анклава необходимо принять решение о существовании двух государств — Израиля и Палестины, считает он.

План президента США Дональда Трампа состоит из 20 пунктов. Он включает освобождение всех израильских заложников, капитуляцию «Хамаса», допуск гуманитарной помощи в сектор Газа, а также переход анклава под управление временной администрации. Израиль поддержал предложение. Палестинское движение также согласилось с ключевыми тезисами плана. Господин Трамп потребовал заключить сделку до вечера 5 октября.

Подробнее об урегулировании конфликта — в материале «Ъ» «“Хамас” отдаст оружие в хорошие руки».