Несколько ТЦ в Белгороде приостановили работу после атаки ВСУ

Гладков: ТЦ «Сити Молл», «МегаГринн» и «РИО» приостановили работу из-за атак ВСУ

Несколько торговых центров в Белгороде приостановили работу до конца дня из-за атаки ВСУ с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Речь идет о ТЦ «Сити Молл», «МегаГринн», «РИО», а также открытой части «Центрального рынка» и торговых точек возле магазина «1000 Мелочей».

4 октября господин Гладков сообщил о массированной атаке на Белгород и Белгородский район при помощи дронов. В результате было повреждено несколько домов и автомобилей. По данным Минобороны, утром над регионом сбили 46 беспилотников, еще восемь были уничтожены прошлой ночью.

