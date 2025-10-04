Белгород и Белгородский район подверглись массированному удару БПЛА

Белгород и Белгородский район подверглись массированному удару беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Белгороде два автомобиля загорелись после падения обломков сбитого беспилотника. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали огонь. Также повреждено остекление многоквартирного дома»,— написал господин Гладков.

Из-за падения фрагментов БПЛА в селе Стрелецкое Белгородского района повреждены ворота домовладения, в Пушкарном — кровля частного дома, сообщил губернатор.

По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за налета беспилотников в Белгороде и Белгородском районе до конца дня приостановили работу нескольких торговых центров, а также открытой части «Центрального рынка».