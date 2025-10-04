«Зенит» отделался испугом

«Зенит» сыграл вничью 1:1 в матче 11-го тура чемпионата России с «Акроном». Хотя вел в счете и владел преимуществом. Но в концовке мог и проиграть. Артем Дзюба, бывший форвард петербургской команды, не сумел реализовать 11-метровый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок ФК «Зенит» Луис Энрике (слева) во время матча

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Игрок ФК «Зенит» Луис Энрике (слева) во время матча

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Команда Сергея Семака приехала в Самару, где принимает своих соперников «Акрон», после двух побед подряд в чемпионате (над «Краснодаром» 2:0 и «Оренбургом» 5:2) с намерением продлить беспроигрышную серию, которая насчитывала шесть матчей. У клуба из Тольятти статистика была куда хуже: только одна победа в десяти турах и 14-е место в турнирной таблице.

Сергей Семак выставил боевой состав с Александром Соболевым на острие атаки — только этот выбор стал неожиданным. И уже на 11-й минуте гости открыли счет. Комбинация получилась на загляденье: Густаво Мантуан отдал Максиму Глушенкову на правом фланге, тот «запустил» в атаку Вендела, бразилец прострелил вдоль штрафной, и на другом краю Педро поймал мяч на ногу, с лету отправив его в дальний угол. Все просто и красиво. Вратарь Александр Васютин, который раньше играл за «Зенит», был бессилен.

У «Акрона» был на поле еще один футболист, выступавший когда-то за «Зенит» — Артем Дзюба. Он немало насолил бывшей команде в матче, который состоялся в РПЛ осенью прошлого года, когда «Зенит» принимал тольяттинцев на «Газпром Арене» и умудрился проиграть 1:2. То поражение вкупе с проигрышем «Крыльям» (2:3) на своем стадионе стало началом кризиса петербургской команды и помешало ей завоевать по итогам сезона чемпионский титул (его взял впервые в истории «Краснодар»). И сегодня Дзюба угрожал воротам клуба, который назвал после ухода из него «Зенит Сан-Паулу» или «Зенит Рио-де-Жанейро», дав понять, что стал жертвой засилья бразильцев. Именно Артем начал на 36-й минуте комбинацию, которая привела к голу в ворота гостей. Его автором стал другой бразилец «Зенита» — Дуглас Сантос, неудачно срезавший мяч головой в верхний угол (хотя гол потом переписали на нападающего «Акрона» Эдгара Севикяна). Так счет стал 1:1, и до перерыва он не изменился. «Зенит» как-то сник, а хозяева поймали свой шанс в контратаке.

Во втором тайме игра шла в среднем темпе, хотя сине-бело-голубые пытались обострять у чужих ворот. Так, Максим Глушенков, автор «покера» в матче предыдущего тура с «Оренбургом», разыграв «двоечку» с Венделом, отправил мяч выше перекладины. А потом Соболев после комбинации целил в дальний угол, но Васютин в отчаянном прыжке достал мяч кончиками пальцев.

Это был последний шанс Соболева поразить ворота в этом матче — сразу после этого его заменили. Как и правого защитника Мантуана. «Зенит» перестроился, выдвинув вперед Луиса Энрике, вышедшего на замену Андрея Мостового, а Ваня Дркушич, которому уступил место Мантуан, занял место на правом фланге обороны. После этого атаки гостей стали еще более настойчивыми и острыми — только мяч никак не шел в ворота. То не хватало точной передачи, то точного удара.

За 15 минут до финального свистка Сергей Семак, главный тренер «Зенита», провел еще две замены, выпустив на поле Матео Кассьерру и Лусиано. Казалось, сил и возможностей у петербуржцев достаточно, чтобы склонить чашу весов матча в свою пользу. «Акрон» держался в обороне из последних сил. Но атакам гостей не хватало какой-то изюминки, изобретательности. А вот хозяева могли вырвать победу на последних минутах. Мяч после верховой борьбы соперников попал в руку Дугласа Сантоса — судья в поле не увидел в этом моменте нарушения, но его поправил ВАР: был назначен 11-метровый в ворота «Зенита». К мячу подошел Дзюба — и послал мяч в перекладину. Так петербуржцы избежали поражения от «Акрона» в матче, который поначалу складывался для них более чем удачно.

«Зенит» поднялся после ничьей на третью строчку в таблице, но по итогам всех игр тура его могут обойти конкуренты. Чемпионат, когда будут сыграны все матчи, уйдет на паузу в связи с играми сборных. И возобновится для «Зенита» 19 октября: в этот день команда с берегов Невы сыграет с «Сочи» на его поле.

Кирилл Легков