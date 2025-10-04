Bild: БПЛА над аэропортом Мюнхена оказались военными разведывательными

Беспилотники, замеченные над Мюнхенским аэропортом вечером 3 октября, оказались военными разведывательными дронами. Об этом сообщила газета Bild.

Аэропорт Мюнхена приостанавливал работу дважды за сутки с вечера 3 октября из-за появления неизвестных БПЛА. Прием и отправку самолетов аэропорт возобновил только сегодня утром.

По информации Bild, полицейский вертолет пытался обнаружить пилота дронов, но попытки не увенчались успехом. Утром 3 октября стационарная система обнаружения БПЛА сообщила о дроне на расстоянии около 700 м от аэропорта Франкфурта. Сотрудники полиции задержали 41-летнего хорвата, который управлял беспилотником. В отношении него возбудили дело об административном правонарушении.