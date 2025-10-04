Аэропорт Мюнхена возобновил работу, приостановленную из-за БПЛА

Аэропорт Мюнхена возобновил прием и отправку самолетов, приостановленные ночью из-за появления неизвестных БПЛА. В течение дня в работе аэропорта все равно возможны задержки, передает Reuters.

Ограничения продлились около восьми часов. Полеты постепенно стали возобновлять с 7:00 по местному времени (8:00 мск). Задержки рейсов затронули около 6,5 тыс. пассажиров, уточняет агентство.

Вчера вечером полеты в аэропорту Мюнхена уже ограничивали из-за обнаружения дронов. Спустя несколько часов в районе аэропорта снова заметили БПЛА. Кто их запустил, неизвестно. В воздухе поднимали полицейские вертолеты.