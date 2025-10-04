Средства ПВО за два часа уничтожили 20 беспилотников над Россией

В период с 11:00 мск до 13:00 мск средства ПВО уничтожили 20 беспилотников самолетного типа ВСУ над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

17 БПЛА сбили над Белгородской областью, два — над Брянской. Еще один беспилотник уничтожили над территорией Орловской области, заявили в ведомстве.

Сегодня в Минобороны сообщили, что за прошедшие сутки средства ПВО сбили 314 беспилотников самолетного типа, пять управляемых авиабомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.