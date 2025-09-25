В Петербурге задержали подозреваемого по делу о распылении газа в лицо ребенку

Полицейские задержали жителя Петербурга по подозрению в распылении газа, попавшего в лицо ребенку. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В 8:32 23 сентября 38-летний водитель рассказал полицейским, что в ходе дорожного конфликта у дома 33 по Наличной улице неизвестный распылил газ из баллончика и попал в лицо сидевшей в автомобиле 10-летней дочери потерпевшего.

Правоохранители возбудили по факту случившегося дело о хулиганстве (ч.1 ст. 213 УК) и 24 сентября задержали по подозрению в причастности к инциденту 47-летнего местного жителя.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция заподозрила работника санатория в избиении 9-летнего жителя Пушкина.

Артемий Чулков