В Ярославле выявили незаконное строительство жилого дома

В Ярославле выявлено незаконное строительство двухэтажного жилого дома на улице Мануфактурная, 27/1, в Красноперекопском районе. Нарушение обнаружила инспекция государственного строительного надзора Ярославской области после обращения местных жителей, сообщили в органе власти.

Фото: Инспекция строительного надзора Ярославской области Фото: Инспекция строительного надзора Ярославской области

Инспекторы установили, что строительство ведется без необходимого разрешения. Департамент градостроительства мэрии Ярославля уведомлен о нарушении, и теперь предстоит принять решение о дальнейших мерах.

Возможные варианты включают снос объекта, приведение постройки в соответствие с требованиями или установление отсутствия признаков самовольной застройки. Решение будет принято в ближайшее время.