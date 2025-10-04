В Ярославле выявили незаконное строительство жилого дома
В Ярославле выявлено незаконное строительство двухэтажного жилого дома на улице Мануфактурная, 27/1, в Красноперекопском районе. Нарушение обнаружила инспекция государственного строительного надзора Ярославской области после обращения местных жителей, сообщили в органе власти.
Фото: Инспекция строительного надзора Ярославской области
Инспекторы установили, что строительство ведется без необходимого разрешения. Департамент градостроительства мэрии Ярославля уведомлен о нарушении, и теперь предстоит принять решение о дальнейших мерах.
Возможные варианты включают снос объекта, приведение постройки в соответствие с требованиями или установление отсутствия признаков самовольной застройки. Решение будет принято в ближайшее время.